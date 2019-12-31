Рогозин надеется, что рабочие на Восточном не будут голодать

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин надеется, что больше случаев воровства при строительстве Восточного, из-за чего рабочие объявляли голодовку, не повторится.
"Сейчас я надеюсь, что никаких инцидентов подобного рода не будет", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя случаи воровства на Восточном.
По его словам, ему лично приходилось отговаривать людей, оставшихся без зарплат, прекратить голодовки. Сейчас таких случаев уже нет. "Нет, слава Богу", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.
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