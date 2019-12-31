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РИА Наука
2019-12-31T19:17+0300
https://ria.ru/20191231/1563052767.html
Рогозин надеется, что рабочие на Восточном не будут голодать
https://cdn25.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:185:2869:1799_1036x0_80_0_0_e67534e1982541428608f7287f9b5fb0.jpg
РИА Новости

Рогозин надеется, что рабочие на Восточном не будут голодать

19:10 31.12.2019 (обновлено: 19:17 31.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин надеется, что больше случаев воровства при строительстве Восточного, из-за чего рабочие объявляли голодовку, не повторится.
"Сейчас я надеюсь, что никаких инцидентов подобного рода не будет", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя случаи воровства на Восточном.
По его словам, ему лично приходилось отговаривать людей, оставшихся без зарплат, прекратить голодовки. Сейчас таких случаев уже нет. "Нет, слава Богу", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.
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РИА НаукаВосточный (космодром)РоскосмосДмитрий РогозинРоссия
Популярные комментарии
А кто оставляет людей без зарплат, что с ними?. Сажать их мало. Надо как в Китае. Воруют верха, рабочим остаётся только бастовать.
31 декабря 2019, 19:26
Вячеслав Гаджиев
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