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МИД прокомментировал ситуацию с искажением фактов на "Крым. Реалии"
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РИА Новости

МИД прокомментировал ситуацию с искажением фактов на "Крым. Реалии"

18:58 31.12.2019 (обновлено: 18:59 31.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления на внесенном в список СМИ-иноагентов радио "Крым. Реалии" о том, что власти РФ якобы препятствуют доступу в Крым зарубежным официальным лицам, международным наблюдателям и мониторинговым группам, назвав это искажением фактов.
Как говорится в сообщении МИД, эфир радио "Крым. Реалии" от 10 декабря 2019 года был посвящен ситуации в Крыму, в ходе которого ведущие подчеркнули, что российские власти якобы препятствуют доступу на полуостров зарубежным официальным лицам, международным наблюдателям и мониторинговым группам. Основанием служит якобы непризнание ими факта возвращения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации.
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"Обращаем внимание аудитории на то, что в действительности ситуация прямо противоположная. Российская сторона настойчиво приглашает иностранных представителей в Крым. Цель – предоставить людям возможность самим воочию убедиться в том, что все попытки отвергать либо игнорировать добровольно принятое на референдуме 2014 года общенародное решение некорректны и носят заведомо искусственный характер. Уверены, что к такому выводу придет любой непредвзятый наблюдатель", - говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что "вопреки закостенелой позиции "постмайданных" властей в Киеве" поток туристов с Украины в Крым из года в год растет и составляет около 16% от общего числа. В этом году в пик сезона в пунктах пропуска через государственную границу ежедневно оформлялось до 15 тысяч украинских туристов.
Министерство подчеркнуло, что ранее было подтверждено приглашение генсеку Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуфу Осаимину посетить Крым весной 2020 года, в сентябре 2019 года Докладчику ПАСЕ по вопросу "О положении крымских татар" швейцарскому социалисту Торнару было направлено приглашение посетить Крым и своими глазами увидеть реальное состояние дел на полуострове.
"Повторим, что Россия готова и далее вести диалог с межгосударственными структурами, а также принимать их миссии в Крыму, если они направляются в рамках мандата конкретной организации в соответствии со всеми процедурами, применимыми к посещению нашей страны", - подчеркнули в МИД.
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