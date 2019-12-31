Рогозин признал наличие ущерба "Роскосмосу" от западных санкций

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Санкции на поставку в Россию микроэлектроники для космической техники серьезно ограничивает "Роскосмос", считает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Конечно, санкции - это всегда вызов, это испытание. Это искусственное ограничение, которое заставляет больше шевелиться. Сказать, что от санкций нам стало лучше, конечно, не могу. Это нас сильно ограничивает. И самое главное ограничение для нас - в области микроэлектроники. Это самая сложная проблема, которую мы испытываем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".