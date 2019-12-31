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РИА Наука
2019-12-31T18:50+0300
https://ria.ru/20191231/1563052465.html
Рогозин признал наличие ущерба "Роскосмосу" от западных санкций
https://cdn21.img.ria.ru/images/152435/01/1524350166_0:0:1921:1081_1036x0_80_0_0_e9ad283c9023dad74fd2997805a65a97.jpg
РИА Новости

Рогозин признал наличие ущерба "Роскосмосу" от западных санкций

18:50 31.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Санкции на поставку в Россию микроэлектроники для космической техники серьезно ограничивает "Роскосмос", считает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Конечно, санкции - это всегда вызов, это испытание. Это искусственное ограничение, которое заставляет больше шевелиться. Сказать, что от санкций нам стало лучше, конечно, не могу. Это нас сильно ограничивает. И самое главное ограничение для нас - в области микроэлектроники. Это самая сложная проблема, которую мы испытываем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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