Рогозин заявил об "уязвленном самомнении" критиков "Роскосмоса"

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зарубежные критики "Роскосмоса" имеют "уязвленное самомнение" из-за того, что США не соответствуют передовым позициям в пилотируемой космонавтике, считает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы улыбаемся, потому что понимаем мотивы, которые движут авторами этих публикаций. Уязвленное самомнение. Америка, она же должна быть самая главная, номер один. И вдруг им приходится восемь лет таскать своих ребят в космос на русских кораблях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Можно что угодно писать, бумага все стерпит, но летают они пока на наших кораблях", - добавил Рогозин.