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РИА Наука
2019-12-31T18:48+0300
https://ria.ru/20191231/1563052437.html
Рогозин заявил об "уязвленном самомнении" критиков "Роскосмоса"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1036x0_80_0_0_345b8e0ca8dfbc4edb41ee1fe0b57eec.jpg
РИА Новости

Рогозин заявил об "уязвленном самомнении" критиков "Роскосмоса"

18:48 31.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зарубежные критики "Роскосмоса" имеют "уязвленное самомнение" из-за того, что США не соответствуют передовым позициям в пилотируемой космонавтике, считает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы улыбаемся, потому что понимаем мотивы, которые движут авторами этих публикаций. Уязвленное самомнение. Америка, она же должна быть самая главная, номер один. И вдруг им приходится восемь лет таскать своих ребят в космос на русских кораблях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Можно что угодно писать, бумага все стерпит, но летают они пока на наших кораблях", - добавил Рогозин.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссияСША
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