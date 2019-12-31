"Сорок Сороков" провели серию пикетов у посольства Черногории в Москве

Духовенство и верующие сербской православной церкви в Подгорице перед рассмотрением закона о вероисповедании в парламенте

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Движение "Сорок Сороков" провело у посольства Черногории в Москве ряд одиночных пикетов против принятого в этой стране закона, согласно которому храмы Сербской православной церкви могу быть изъяты в пользу государства, сообщил во вторник РИА Новости координатор движения Андрей Кормухин.

Парламент Черногории 27 декабря большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. По заявлению оппозиционного движения Демократический фронт (ДФ), законопроект о церквях в Черногории утвержден в "атмосфере диктатуры": все 18 депутатов ДФ были удалены из зала парламента до голосования по законопроекту из-за потасовки. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

"Мы провели серию одиночных пикетов: выразили поддержку православным братьям в Черногории, а также возмущение действиями президента (Мило) Джукановича и всех депутатов, которые выступили против Сербской православной церкви", - рассказал Кормухин РИА Новости.

На плакатах пикетчиков были надписи: "Россия и Сербия – братья на век, время Джукановча пройдет", "Христос – посреди нас", "НАТО, забирайте своего президента Джукановича". Кормухин пояснил, что пикеты проходили рядом с комплексом зданий, в которых одновременно расположены информационное бюро НАТО и посольство Черногории в Москве, поэтому участники "также выразили протест против действий НАТО, которая поддерживает этот режим в Черногории".

"Мы в постоянном контакте с православными в Черногории, выражаем им поддержку и будем это делать, потому что, к сожалению, эта ситуация быстро не закончится. Мы проведем еще не одну акцию в поддержку братской Черногории", - отметил координатор "Сорока Сороков".