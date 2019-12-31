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Медведев подписал требования по использованию животных в цирках
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РИА Новости

Медведев подписал требования по использованию животных в цирках

18:15 31.12.2019 (обновлено: 22:02 31.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Документ вступает в силу 1 января.
Согласно постановлению, для содержания и использования зверей нужно иметь в собственности здание или помещение с необходимым оборудованием, кроме того, ухаживать за животными должен сотрудник, имеющий высшее образование по направлению биология или ветеринария.
Кроме того, запрещается давать животным лекарственные препараты без разрешения ветеринара для повышения эффективности их использования в культурно-зрелищных целях.
Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин
1 ноября 2019, 12:00
Владимир Шемякин: российский цирк существовать без животных пока не может
91960111
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Новости - ЭкологияДмитрий МедведевРоссияОбщество
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