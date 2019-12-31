В лондонском музее вандал повредил картину Пикассо

Инцидент произошел в субботу, однако известно о нем стало только несколько дней спустя. Как отмечает телеканал, картина Пикассо 1944 года "Бюст женщины", которую повредил молодой человек, была снята с показа. Сейчас сотрудники галереи оценивают возможный ущерб. Как именно вандал повредил картину, не уточняется. По некоторым данным, он разрезал картину.