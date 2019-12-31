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Культура
2019-12-31T17:54+0300
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В лондонском музее вандал повредил картину Пикассо
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РИА Новости

В лондонском музее вандал повредил картину Пикассо

17:54 31.12.2019
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© Фото : TateБюст женщины. Пабло Пикассо. 1944
Бюст женщины. Пабло Пикассо. 1944
© Фото : Tate
Бюст женщины. Пабло Пикассо. 1944. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Власти Британии предъявили обвинения молодому человеку, повредившему картину испанского и французского художника Пабло Пикассо стоимостью около 20 миллионов фунтов стерлингов, которая выставлялась в британской галерее Tate Modern, сообщает телеканал ITV.
Инцидент произошел в субботу, однако известно о нем стало только несколько дней спустя. Как отмечает телеканал, картина Пикассо 1944 года "Бюст женщины", которую повредил молодой человек, была снята с показа. Сейчас сотрудники галереи оценивают возможный ущерб. Как именно вандал повредил картину, не уточняется. По некоторым данным, он разрезал картину.
"Следователи, расследующие инцидент с причинением ущерба в (галерее) Tate Modern в субботу, предъявили обвинение мужчине. Шакил Мэсси (Shakeel Massey) в возрасте 20 лет с северо-запада Лондона обвинен в причинении ущерба", - заявил официальный представитель лондонской полиции.
Как отмечает полиция, молодой человек останется под стражей до 30 января, когда в лондонском суде пройдет предварительное слушание по его делу.
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КультураTate ModernПабло ПикассоЛондонВ мире
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