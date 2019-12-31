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Религия и мировоззрение
2019-12-31T17:47+0300
https://ria.ru/20191231/1563051606.html
Глава ФЕОР Борода призвал уделить внимание близким людям в Новый год
https://cdn25.img.ria.ru/images/156305/15/1563051593_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_145f4b85219f4cf7d6627c5f85d23d6b.jpg
РИА Новости

Глава ФЕОР Борода призвал уделить внимание близким людям в Новый год

17:47 31.12.2019
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© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил россиян с Новым годом и призвал в праздничной суматохе не забыть уделить внимание родственникам и друзьям, сообщила во вторник пресс-служба ФЕОР.
"Одной из основополагающих заповедей в иудаизме является любовь к ближнему. Зачастую нам очень сложно проявить заботу друг о друге: в суматохе мы забываем уделить внимание друзьям и даже близким родственникам, не всегда бываем вежливыми. В праздничное время мы вспоминаем, что по-настоящему важны добрые человеческие отношения", - сказал президент ФЕОР раввин Александра Борода в новогоднем обращении.
По его словам, этот праздник - еще один повод сделать приятное близким и дорогим людям: сказать хорошие слова и подарить подарки.
"Хочу пожелать всем, чтобы вы шагнули в этот календарный год с новыми силами, чтобы вам хватало терпения достигать желаемых результатов, чтобы во всем сопутствовала удача. Крепкого здоровья, энергии и Божественных благословений!", - подытожил раввин.
"Федерация еврейских общин России" — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году, сказано на сайте ФЕОР. Цель организации – "создать условия для полноценной религиозной и национально-культурной жизни граждан России, исповедующих иудаизм и идентифицирующих себя с еврейским народом". Для этого ФЕОР в том числе занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы и общинные центры, следует из информации на сайте.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеиудаизмевреиФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаМоскваРоссиярелигияОбщество
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