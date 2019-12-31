Глава ФЕОР Борода призвал уделить внимание близким людям в Новый год

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил россиян с Новым годом и призвал в праздничной суматохе не забыть уделить внимание родственникам и друзьям, сообщила во вторник пресс-служба ФЕОР.

"Одной из основополагающих заповедей в иудаизме является любовь к ближнему. Зачастую нам очень сложно проявить заботу друг о друге: в суматохе мы забываем уделить внимание друзьям и даже близким родственникам, не всегда бываем вежливыми. В праздничное время мы вспоминаем, что по-настоящему важны добрые человеческие отношения", - сказал президент ФЕОР раввин Александра Борода в новогоднем обращении.

По его словам, этот праздник - еще один повод сделать приятное близким и дорогим людям: сказать хорошие слова и подарить подарки.

"Хочу пожелать всем, чтобы вы шагнули в этот календарный год с новыми силами, чтобы вам хватало терпения достигать желаемых результатов, чтобы во всем сопутствовала удача. Крепкого здоровья, энергии и Божественных благословений!", - подытожил раввин.