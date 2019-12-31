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На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые "часы"
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РИА Новости

На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые "часы"

17:42 31.12.2019 (обновлено: 17:43 31.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К". Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новые перспективные бортовые "часы" испытали на спутнике "Глонасс-К", сообщили РИА Новости в головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.
"Навигационный спутник "Глонасс-К" с системным номером 702 был временно выведен на техническое обслуживание на период с 28 декабря по 30 декабря в связи с проведением работ, связанных с тестированием перспективных бортовых стандартов частоты", - сообщили в ЦНИИмаш.
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Там уточнили, что работы проводились в штатном режиме. В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывает два космических аппарата "Глонасс-К" с номерами 701 и 702. Они оба проходят летные испытания.
"По состоянию на 00.00 31 декабря "Глонасс-К" номер 702 введен в эксплуатацию и используется по целевому назначению в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС", - сказали в ЦНИИмаш.
Ранее сообщалось, что спутник "Глонасс-К" с системным номером 702 был временно выведен на техническое обслуживание 28 декабря. Он был запущен в декабре 2014 года и введен в эксплуатацию в феврале 2016 года. Еще один спутник "Глонасс-К" (номер 701), отправленный в космос в феврале 2011 года, с момента запуска проходит летные испытания и не работает по целевому назначению.
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Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"). По назначению работает 22 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШ
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