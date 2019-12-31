На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые "часы"

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новые перспективные бортовые "часы" испытали на спутнике "Глонасс-К", сообщили РИА Новости в головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.
"Навигационный спутник "Глонасс-К" с системным номером 702 был временно выведен на техническое обслуживание на период с 28 декабря по 30 декабря в связи с проведением работ, связанных с тестированием перспективных бортовых стандартов частоты", - сообщили в ЦНИИмаш.
25 декабря 2019, 15:21Хочу стать космонавтомИтоги года в космонавтике: Восточный, смерть и роботы
Там уточнили, что работы проводились в штатном режиме. В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывает два космических аппарата "Глонасс-К" с номерами 701 и 702. Они оба проходят летные испытания.
"По состоянию на 00.00 31 декабря "Глонасс-К" номер 702 введен в эксплуатацию и используется по целевому назначению в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС", - сказали в ЦНИИмаш.
Ранее сообщалось, что спутник "Глонасс-К" с системным номером 702 был временно выведен на техническое обслуживание 28 декабря. Он был запущен в декабре 2014 года и введен в эксплуатацию в феврале 2016 года. Еще один спутник "Глонасс-К" (номер 701), отправленный в космос в феврале 2011 года, с момента запуска проходит летные испытания и не работает по целевому назначению.
30 декабря 2019, 12:24Новый год—2020Выбор РИА Новости: главные ожидания 2020 года в космической отрасли
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"). По назначению работает 22 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.