На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые "часы"

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новые перспективные бортовые "часы" испытали на спутнике "Глонасс-К", сообщили РИА Новости в головном научном институте госкорпорации " Новые перспективные бортовые "часы" испытали на спутнике "Глонасс-К", сообщили РИА Новости в головном научном институте госкорпорации " Роскосмос " ЦНИИмаш.

"Навигационный спутник "Глонасс-К" с системным номером 702 был временно выведен на техническое обслуживание на период с 28 декабря по 30 декабря в связи с проведением работ, связанных с тестированием перспективных бортовых стандартов частоты", - сообщили в ЦНИИмаш.

Там уточнили, что работы проводились в штатном режиме. В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывает два космических аппарата "Глонасс-К" с номерами 701 и 702. Они оба проходят летные испытания.

"По состоянию на 00.00 31 декабря "Глонасс-К" номер 702 введен в эксплуатацию и используется по целевому назначению в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС", - сказали в ЦНИИмаш.

Ранее сообщалось, что спутник "Глонасс-К" с системным номером 702 был временно выведен на техническое обслуживание 28 декабря. Он был запущен в декабре 2014 года и введен в эксплуатацию в феврале 2016 года. Еще один спутник "Глонасс-К" (номер 701), отправленный в космос в феврале 2011 года, с момента запуска проходит летные испытания и не работает по целевому назначению.