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2019-12-31T21:37+0300
https://ria.ru/20191231/1563051281.html
Опубликовано видео испытаний новейшей артустановки "Коалиция-СВ"
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РИА Новости

Опубликовано видео испытаний новейшей артустановки "Коалиция-СВ"

17:25 31.12.2019 (обновлено: 21:37 31.12.2019)
15979
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. "Звезда" опубликовала кадры предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" в Свердловской области.

"Испытательные стрельбы проходят в три этапа. Первый выстрел идет как разогревочный, два последующих — с усиленным зарядом, а затем 152-миллиметровая пушка от четырех до восьми раз стреляет по мишеням", — говорится в сюжете телеканала.

В середине декабря завод "Уралтрансмаш" изготовил первую опытную партию установок "Коалиция-СВ".
На форуме "Армия-2018" начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский отмечал, что новейшие самоходные гаубицы станут первым шагом к роботизации военной техники Сухопутных войск. Государственные испытания этих установок планируется завершить в следующем году.
Генеральный директор Уралтрансмаш Дмитрий Семизоров
17 декабря 2019, 10:00
Дмитрий Семизоров: артустановка "Коалиция-СВ" обгоняет время
310513412
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Коалиция-СВСвердловская областьБезопасность
Популярные комментарии
Зачем нам все это оружие? Чтобы на российские деньги фашистский режим финансировать? Как то не стыкуется сила русского оружия с предательской выплатой миллиардов врагу.
31 декабря 2019, 17:35
МСМаксим Солдусов
20300464
Да зачем она мне нужна
31 декабря 2019, 18:30
DIDenis Inkognito
2200252
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