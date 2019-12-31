Опубликовано видео испытаний новейшей артустановки "Коалиция-СВ"

"Испытательные стрельбы проходят в три этапа. Первый выстрел идет как разогревочный, два последующих — с усиленным зарядом, а затем 152-миллиметровая пушка от четырех до восьми раз стреляет по мишеням", — говорится в сюжете телеканала.