Опубликовано видео испытаний новейшей артустановки "Коалиция-СВ"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. "Звезда" опубликовала кадры предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" в Свердловской области.
"Испытательные стрельбы проходят в три этапа. Первый выстрел идет как разогревочный, два последующих — с усиленным зарядом, а затем 152-миллиметровая пушка от четырех до восьми раз стреляет по мишеням", — говорится в сюжете телеканала.
В середине декабря завод "Уралтрансмаш" изготовил первую опытную партию установок "Коалиция-СВ".
На форуме "Армия-2018" начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский отмечал, что новейшие самоходные гаубицы станут первым шагом к роботизации военной техники Сухопутных войск. Государственные испытания этих установок планируется завершить в следующем году.
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