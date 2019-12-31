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РИА Наука
2019-12-31T17:23+0300
https://ria.ru/20191231/1563051254.html
Новый спутник системы ГЛОНАСС введут в строй после праздников
https://cdn21.img.ria.ru/images/152435/01/1524350166_0:0:1921:1081_1036x0_80_0_0_e9ad283c9023dad74fd2997805a65a97.jpg
РИА Новости

Новый спутник системы ГЛОНАСС введут в строй после праздников

17:22 31.12.2019 (обновлено: 17:23 31.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Запущенный в декабре спутник системы ГЛОНАСС введут в строй сразу после новогодних праздников, сообщили РИА Новости в головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.
"На 5 января 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию навигационного космического аппарата "Глонасс-М" с системным номером 759, успешный запуск которого состоялся 11 декабря этого года", - рассказали в ЦНИИмаш.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"). По назначению работает 22 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШРоссия
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