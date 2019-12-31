Новый спутник системы ГЛОНАСС введут в строй после праздников

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Запущенный в декабре спутник системы ГЛОНАСС введут в строй сразу после новогодних праздников, сообщили РИА Новости в головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.
"На 5 января 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию навигационного космического аппарата "Глонасс-М" с системным номером 759, успешный запуск которого состоялся 11 декабря этого года", - рассказали в ЦНИИмаш.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"). По назначению работает 22 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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