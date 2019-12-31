Новый спутник системы ГЛОНАСС введут в строй после праздников

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"). По назначению работает 22 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.