Источник: часть освобожденных из плена россиян выехали из ЛНР домой

ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Часть освобожденных из украинского плена россиян выехали из Луганска домой, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
"Часть освобожденных граждан РФ, которые приехали на Донбасс добровольцами, но оказались взятыми в украинский плен, после обследования в больнице и получения необходимой помощи отправились домой", - сообщил источник.
По данным собеседника агентства, по крайней мере один гражданин РФ по рекомендации врачей остался в больнице.