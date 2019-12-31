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2019-12-31T17:21+0300
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Источник: часть освобожденных из плена россиян выехали из ЛНР домой
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РИА Новости

Источник: часть освобожденных из плена россиян выехали из ЛНР домой

17:21 31.12.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковПленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Часть освобожденных из украинского плена россиян выехали из Луганска домой, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
"Часть освобожденных граждан РФ, которые приехали на Донбасс добровольцами, но оказались взятыми в украинский плен, после обследования в больнице и получения необходимой помощи отправились домой", - сообщил источник.
По данным собеседника агентства, по крайней мере один гражданин РФ по рекомендации врачей остался в больнице.
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