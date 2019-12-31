Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа

"Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством", - отметили в свою очередь в пресс-службе кабмина РФ.