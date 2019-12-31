Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке нефти и газа, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
"Премьер-министр РФ и президент Белоруссии договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию", - рассказал Осипов журналистам.
"Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством", - отметили в свою очередь в пресс-службе кабмина РФ.