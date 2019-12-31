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2019-12-31T17:12+0300
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Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа
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РИА Новости

Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа

17:10 31.12.2019 (обновлено: 17:12 31.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете в подмосковной резиденции "Горки"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете в подмосковной резиденции Горки
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете в подмосковной резиденции "Горки"
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке нефти и газа, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
"Премьер-министр РФ и президент Белоруссии договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию", - рассказал Осипов журналистам.
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"Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством", - отметили в свою очередь в пресс-службе кабмина РФ.
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Союзное государствоОлег ОсиповДмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
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