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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей
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РИА Новости

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей

17:03 31.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВ Сочи пройдет просветительская акция “Я — Вода 2018”
В Сочи пройдет просветительская акция “Я — Вода 2018”
© РИА Новости / Нина Зотина
СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, сообщает администрация города.
К Новому году в Сочи испортилась погода, похолодало, пошел дождь.
Набережная Ялты во время шторма на Черном море
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"Штормовое предупреждение! В ближайшие 3-6 часов на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Жителям и гостям курорта спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.
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