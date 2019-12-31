В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей

СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, сообщает администрация города.
К Новому году в Сочи испортилась погода, похолодало, пошел дождь.
Вчера, 14:28В Крыму объявили штормовое предупреждение
"Штормовое предупреждение! В ближайшие 3-6 часов на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Жителям и гостям курорта спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.