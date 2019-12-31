"Оператор ГТС Украины" подписал все межоператорские соглашения

"Сегодня в Брюсселе ООО "Оператор ГТС Украины" подписало со словацким оператором Eustream технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельки Капушаны", - говорится в сообщении.

"Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого "Оператора ГТС Украины" и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", - отмечает пресс-служба.