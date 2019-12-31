"Оператор ГТС Украины" подписал все межоператорские соглашения

КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" заключил со словацкой компанией Eustream договор о взаимодействии с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельки Капушаны, таким образом завершив процесс подписания соглашений со всеми смежными операторами, сообщила во вторник пресс-служба украинского оператора.
"Сегодня в Брюсселе ООО "Оператор ГТС Украины" подписало со словацким оператором Eustream технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельки Капушаны", - говорится в сообщении.
"Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого "Оператора ГТС Украины" и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", - отмечает пресс-служба.
Через Словакию идет значительная часть российского газа, поставляемого в Европу по украинскому маршруту. На этом фоне вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, приветствуя ночью подписание Россией и Украиной пакета документов для продолжения транзита газа, отдельно отметил, что Киеву удалось достичь соглашения со Словакией.