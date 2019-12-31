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"Оператор ГТС Украины" подписал все межоператорские соглашения
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РИА Новости

"Оператор ГТС Украины" подписал все межоператорские соглашения

16:58 31.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" заключил со словацкой компанией Eustream договор о взаимодействии с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельки Капушаны, таким образом завершив процесс подписания соглашений со всеми смежными операторами, сообщила во вторник пресс-служба украинского оператора.
"Сегодня в Брюсселе ООО "Оператор ГТС Украины" подписало со словацким оператором Eustream технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельки Капушаны", - говорится в сообщении.
Газодобывающее предприятие на Украине
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"Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого "Оператора ГТС Украины" и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", - отмечает пресс-служба.
Через Словакию идет значительная часть российского газа, поставляемого в Европу по украинскому маршруту. На этом фоне вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, приветствуя ночью подписание Россией и Украиной пакета документов для продолжения транзита газа, отдельно отметил, что Киеву удалось достичь соглашения со Словакией.
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Оператор ГТС УкраиныЕвропаСловакияУкраинаЭкономика
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