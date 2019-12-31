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Эндокринолог рассказала, что лучше есть первого января
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РИА Новости

Эндокринолог рассказала, что лучше есть первого января

16:52 31.12.2019
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© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяСалат Оливье с крабами и домашним майонезом
Салат Оливье с крабами и домашним майонезом
© РИА Новости / Анна Людковская
Салат Оливье с крабами и домашним майонезом. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева в разговоре с RT рассказала, что утром первого января необходимо легко позавтракать, после чего выйти на прогулку.
По словам медика, в обед можно доесть оставшиеся салаты, а вечером снова выйти на свежий воздух или сходить в гости.
Бокал
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Главное — после Нового года не перегружать организм лишними калориями, подчеркнула Cавельева.
"Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше на следующий день устроить организму разгрузку", — пояснила она.
В качестве возможных вариантов врач порекомендовала кефир, кашу на обезжиренном молоке или воде, а также легкий куриный бульон.
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