Эндокринолог рассказала, что лучше есть первого января

Салат Оливье с крабами и домашним майонезом. Архивное фото

Салат Оливье с крабами и домашним майонезом

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева в разговоре с RT Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева в разговоре с RT рассказала , что утром первого января необходимо легко позавтракать, после чего выйти на прогулку.

По словам медика, в обед можно доесть оставшиеся салаты, а вечером снова выйти на свежий воздух или сходить в гости.

Главное — после Нового года не перегружать организм лишними калориями, подчеркнула Cавельева.

"Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше на следующий день устроить организму разгрузку", — пояснила она.