Российский посол рассказал о развитии отношений Москвы и Лондона

"Время политической турбулентности осталось для Великобритании позади, и мы с оптимизмом смотрим на возможности выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений. Россия всегда была и остается готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу, несмотря на то, что точки зрения Москвы и Лондона не всегда совпадают. Нам есть, что предложить друг другу, и, в конечном счете, связи между народами наших стран значительно перекрывают имеющиеся разногласия", - отметил посол.