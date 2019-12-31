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Российский посол рассказал о развитии отношений Москвы и Лондона
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РИА Новости

Российский посол рассказал о развитии отношений Москвы и Лондона

16:47 31.12.2019 (обновлено: 16:48 31.12.2019)
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© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 31 дек – РИА Новости. Россия с оптимизмом смотрит на развитие российско-британских отношений, оставаясь готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу между двумя странами. Об этом говорится в новогоднем обращении посла России в Великобритании Андрея Келина, распространенном во вторник.
"Время политической турбулентности осталось для Великобритании позади, и мы с оптимизмом смотрим на возможности выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений. Россия всегда была и остается готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу, несмотря на то, что точки зрения Москвы и Лондона не всегда совпадают. Нам есть, что предложить друг другу, и, в конечном счете, связи между народами наших стран значительно перекрывают имеющиеся разногласия", - отметил посол.
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По словам Келина, уходящий год был непростым, как для России, так и для Британии, которой в наступающем году предстоит "по-новому налаживать отношения с государствами после выхода из Евросоюза".
Говоря о российско-британских отношениях, посол отметил достижения в сфере культурно-гуманитарного и делового сотрудничества.
"В рамках перекрестного Года музыки в Великобритании с большим успехом прошли гастроли Большого театра, а также совместного российско-британского оркестра "Бриттена-Шостаковича". Одним из наиболее ярких событий уходящего года стала Неделя российского кино, состоявшаяся уже в четвертый раз", - приводятся в сообщении слова Келина.
"Несмотря на политические трудности, товарооборот между нашими странами продолжает расти, развивается российский экспорт в Великобританию, причем не только сырьевой, а Великобритания, в свою очередь, по-прежнему остается одним из крупнейших в Европе источников прямых иностранных инвестиций для России", - добавил он.
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