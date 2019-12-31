Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти

МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефтяным вопросам, а также уже в ближайшие дни начать альтернативные поставки сырья в республику, в том числе по трубопроводу "Дружба", сообщил Sputnik Беларусь

Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. При этом глава государства отметил, что пригласил участников совещания, чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которого стороны договорились начать "конкретную работу по поставкам углеводородного сырья" в Белоруссию.

В декабре Белоруссия и Россия подписали баланс поставок нефти в республику на 2020 год в объеме 24 миллионов тонн. В текущем году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию.

Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная — 127 долларов за одну тысячу кубометров на границе. По итогам переговоров с российским лидером в Санкт-Петербурге 20 декабря Лукашенко заявлял, что Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, цены будут не выше уровня 2019 года.