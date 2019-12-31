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Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти
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РИА Новости

Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти

16:45 31.12.2019 (обновлено: 17:33 31.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефтяным вопросам, а также уже в ближайшие дни начать альтернативные поставки сырья в республику, в том числе по трубопроводу "Дружба", сообщил Sputnik Беларусь.
Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. При этом глава государства отметил, что пригласил участников совещания, чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которого стороны договорились начать "конкретную работу по поставкам углеводородного сырья" в Белоруссию.
В декабре Белоруссия и Россия подписали баланс поставок нефти в республику на 2020 год в объеме 24 миллионов тонн. В текущем году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию.
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Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная — 127 долларов за одну тысячу кубометров на границе. По итогам переговоров с российским лидером в Санкт-Петербурге 20 декабря Лукашенко заявлял, что Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, цены будут не выше уровня 2019 года.
При этом ранее белорусский лидер говорил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может начать реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба", по которым идет транзит российской нефти на Запад.
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Андрей РыбакБелнефтехимАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
ну не дают даром! не дают.
31 декабря 2019, 17:09
dayzzgone 1
4321103
Он еще совместные учения с НАТО анонсировал. Теперь это всё называется "многовекторной политикой". А по-народному: И нашим, и вашим,и подмахнем и спляшем!
31 декабря 2019, 17:24
Von Stirliz
4220202
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