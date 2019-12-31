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В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
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РИА Новости

В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде

16:35 31.12.2019 (обновлено: 17:40 31.12.2019)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Журналист Бабак Тагвей опубликовал кадры из американского посольства в Багдаде, возле которого с утра продолжаются протесты.
Протестующие подожгли забор вокруг дипмиссии. Стены здания охвачены огнем. Возле посольства — тысячи человек, которые выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни в сторону комплекса. Для разгона демонстрантов правоохранители используют слезоточивый газ. Сотрудники дипмиссии были заранее эвакуированы и уже покинули Ирак.
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На кадрах можно увидеть находящихся в здании бойцов американского спецназа и иракских военнослужащих. Также видны толпы протестующих и дым над площадью перед посольством.
По словам президента Дональда Трампа, за организацией штурма американского посольства якобы стоит Иран.
Акции протеста возле посольства начались после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки "Каттаиб Хезболла". По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения "Аль-Хашд аш-Шааби". Иракские власти осудили американские удары.
В свою очередь, в США сообщили, что такое решение было принято в связи "с повторяющимися атаками "Катаиб Хезболлы" по иракским базам". Как пояснили в Пентагоне, атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке. Кроме того, Вашингтон обвинил Тегеран в финансировании "Хезболлы".
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Дональд ТрампИранИракХезболлаСШАВ мире
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Евгений Шевелев
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Эрик Джордан
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