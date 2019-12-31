В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде

В Ираке призвали к выводу иностранных сил из страны после ударов США

В Ираке призвали к выводу иностранных сил из страны после ударов США

На кадрах можно увидеть находящихся в здании бойцов американского спецназа и иракских военнослужащих. Также видны толпы протестующих и дым над площадью перед посольством.