В "Нафтогазе" надеются на выгоду для обеих сторон контракта по газу

КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет взаимовыгоден для всех сторон.
Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января. В рамках договоренностей об урегулировании юридических разногласий "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.
"Я надеюсь, что это соглашение положит начало так называемым win-win отношениям, когда все довольны и все что-то получат", - заявил Коболев на брифинге во вторник.
По его словам, украинской стороне в переговорном процессе удалось убрать сумму в 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитража. "Что было обменено? Новое транзитное соглашение было обменяно на новый Стокгольмский арбитраж", - отметил глава компании.
Коболев также высоко оценил степень обеспечения выполнения "Газпромом" обязательств.
13 декабря 2019, 02:45История газовых конфликтов России и Украины