Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T16:25+0300
https://ria.ru/20191231/1563049869.html
В "Газпроме" проходят переговоры России и Белоруссии по поставкам газа
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/79/1560607916_0:24:3072:1752_1036x0_80_0_0_6d2080b4c16f7d4eadee920d232b421a.jpg
РИА Новости

В "Газпроме" проходят переговоры России и Белоруссии по поставкам газа

16:23 31.12.2019 (обновлено: 16:25 31.12.2019)
732
© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром
© РИА Новости / Евгений Биятов
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Переговоры России и Белоруссии по условиям поставок российского газа в республику в 2020 году проходят во вторник в "Газпроме", сообщил журналистам представитель компании.
"В "Газпроме" проходят российско-белорусские переговоры по условиям поставки газа в 2020 году", - сообщили в компании.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря 2019, 14:06Большая пресс-конференция Владимира Путина
Россия не будет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ
В 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе. В 2018 году "Газпром" поставил в Белоруссию на 6,9%, или на 1,3 миллиарда кубометров, газа больше, чем в 2017 году - 20,3 миллиарда кубометров.
В "Газпроме" также сообщили, что в переговорах участвуют глава компании Алексей Миллер, зампред правления "Газпрома" и глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, посол Белоруссии в России Владимир Семашко и глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.
5000517
Обсудить 1
ГазпромБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете в подмосковной резиденции Горки
Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа
Форель
Россельхознадзор запретил ввоз из Китая продукции аквакультуры
Газовое оборудование в Львовской области Украины
В "Нафтогазе" надеются на выгоду для обеих сторон контракта по газу
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" назвал условие начала переговоров о закупках газа у России
Газодобывающее предприятие на Украине
"Оператор ГТС Украины" подписал все межоператорские соглашения
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа
Президент США Дональд Трамп
Трамп анонсировал подписание первой части торговой сделки с Китаем
Эмблема ПАО Газпром
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Андрей Келин
Российский посол рассказал о развитии отношений Москвы и Лондона
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 29 декабря 2018
Путин и Лукашенко обсудили поставки российской нефти в Белоруссию
Линии электропередачи во Львовской области
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Источник: часть освобожденных из плена россиян выехали из ЛНР домой
Московский Кремль
В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния