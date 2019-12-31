В "Газпроме" проходят переговоры России и Белоруссии по поставкам газа

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Переговоры России и Белоруссии по условиям поставок российского газа в республику в 2020 году проходят во вторник в "Газпроме", сообщил журналистам представитель компании.
"В "Газпроме" проходят российско-белорусские переговоры по условиям поставки газа в 2020 году", - сообщили в компании.
В 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе. В 2018 году "Газпром" поставил в Белоруссию на 6,9%, или на 1,3 миллиарда кубометров, газа больше, чем в 2017 году - 20,3 миллиарда кубометров.
В "Газпроме" также сообщили, что в переговорах участвуют глава компании Алексей Миллер, зампред правления "Газпрома" и глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, посол Белоруссии в России Владимир Семашко и глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.