"Нафтогаз" надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа

"Я ожидаю, что в следующем году "Северный поток" ввести в эксплуатацию не удастся. Я не владею технологическим прогрессом РФ. По информации, которой я владею, в РФ нет судна, которое бы могло достроить "Северный поток – 2", - сказал он журналистам на брифинге во вторник.