Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T16:01+0300
https://ria.ru/20191231/1563049491.html
"Нафтогаз" надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа
https://cdn24.img.ria.ru/images/151945/60/1519456009_0:67:2971:1738_1036x0_80_0_0_ee405fcbec29787bb966f513422684cf.jpg
РИА Новости

"Нафтогаз" надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа

15:46 31.12.2019 (обновлено: 16:01 31.12.2019)
2297
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа.

"Я ожидаю, что в следующем году "Северный поток" ввести в эксплуатацию не удастся. Я не владею технологическим прогрессом РФ. По информации, которой я владею, в РФ нет судна, которое бы могло достроить "Северный поток – 2", - сказал он журналистам на брифинге во вторник.

Герхард Шредер
Вчера, 11:53
Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"
"Если это предположение верно, я б ожидал, что объем транзита по украинской территории может достичь 75 миллиардов кубометров", - добавил он.
628101594
Обсудить 12
Нафтогаз УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Это же надо, не имея своих трубоукладчиков, решиться идти на такое на арендованных судах, хозяева которых — трусы и не умеют держать американский удар, а?! Это ж надо! Решиться на такое грандиозное предприятие только с русским авось! Глава государства нервничает как пить дать, все нервничают и дёргаются, все кричат друг на друга. Вы помните, кто-то ляпнул совсем недавно, что трубоукладчик можно построить за два месяца? Страна тогда взбодрилась. Теперь нам говорят, что строительство займёт четыре года. Четыре года! Да над нами весь мир будет смеяться. Это будет грандиозное поражение. Грандиозная потеря престижа. Я своих стараюсь не ругать. Но ей-богу же, какая дурь, какая неподготовленность! Да поможет нам Бог!
31 декабря 2019, 18:18
Влад Темин
12100010
Трубоукладчики есть. Нечего тут нести околесицу. Один на Дальнем Востоке, второй на Балтике. Под европейские нормативы подходит первый - чтобы его перегнать, потребуется несколько месяцев. И данная задержка выйдет боком в первую очередь европейцам.
31 декабря 2019, 18:42
AKAlexey Kabakov
1000008
Рекомендуем
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" назвал условие начала переговоров о закупках газа у России
Газовое оборудование в Львовской области Украины
В "Нафтогазе" надеются на выгоду для обеих сторон контракта по газу
Строительство трубопровода Северный поток - 2
"Северный поток — 2" хоть с опозданием, но запустят, заявил Песков
Герхард Шредер
Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Линии электропередачи во Львовской области
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Компрессорная установка месторождения природного газа
"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете в подмосковной резиденции Горки
Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа
Логотип компании Газпром
В "Газпроме" проходят переговоры России и Белоруссии по поставкам газа
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Газодобывающее предприятие на Украине
"Оператор ГТС Украины" подписал все межоператорские соглашения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния