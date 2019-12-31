"Нафтогаз" надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа

КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа.
"Я ожидаю, что в следующем году "Северный поток" ввести в эксплуатацию не удастся. Я не владею технологическим прогрессом РФ. По информации, которой я владею, в РФ нет судна, которое бы могло достроить "Северный поток – 2", - сказал он журналистам на брифинге во вторник.
"Если это предположение верно, я б ожидал, что объем транзита по украинской территории может достичь 75 миллиардов кубометров", - добавил он.