Спасатели рассказали, как определить окрепший лед

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Заместитель начальника Главного управления Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян дал советы жителям Подмосковья , как определить окрепший лед и что делать, если он оказался тонким.

Из-за неустойчивых температур в начале зимы в Подмосковье структура льда остается хрупкой, при этом прочность его может значительно уменьшаться, что существенно увеличивает опасность. Лед толщиной 10-15 сантиметров держит одного человека, однако безопасным считается лед толщиной 25 сантиметров, поясняют в МЧС.

"Неокрепший тонкий лед несет потенциальную опасность для любого человека, МЧС России предупреждает: не выходите на неокрепший лед для ловли рыбы, катания на коньках или снегоходах! Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и жизнь своих детей!" - цитирует Аршакяна пресс-служба ведомства.

Как пояснили в МЧС, наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенки, а матово-белый или желтоватый лед ненадежен: самый прочный лед - прозрачный. Уточняется, что над ямами лед кажется темным, слегка прогибается, но не рушится. Если впереди темное пятно, а следов пребывания человека не видно - такое место может означать выход подводного родника. Лед здесь очень тонкий, и от такого места следует отойти подальше.

Также лед, застывший со снегом, довольно слаб. Если вы услышали предостерегающий треск, нужно отступить назад и обойти опасное место.