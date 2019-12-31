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Спасатели рассказали, как определить окрепший лед
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РИА Новости

Спасатели рассказали, как определить окрепший лед

15:38 31.12.2019 (обновлено: 15:40 31.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛед на реке
Лед на реке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лед на реке. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян дал советы жителям Подмосковья, как определить окрепший лед и что делать, если он оказался тонким.
Из-за неустойчивых температур в начале зимы в Подмосковье структура льда остается хрупкой, при этом прочность его может значительно уменьшаться, что существенно увеличивает опасность. Лед толщиной 10-15 сантиметров держит одного человека, однако безопасным считается лед толщиной 25 сантиметров, поясняют в МЧС.
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"Неокрепший тонкий лед несет потенциальную опасность для любого человека, МЧС России предупреждает: не выходите на неокрепший лед для ловли рыбы, катания на коньках или снегоходах! Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и жизнь своих детей!" - цитирует Аршакяна пресс-служба ведомства.
Как пояснили в МЧС, наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенки, а матово-белый или желтоватый лед ненадежен: самый прочный лед - прозрачный. Уточняется, что над ямами лед кажется темным, слегка прогибается, но не рушится. Если впереди темное пятно, а следов пребывания человека не видно - такое место может означать выход подводного родника. Лед здесь очень тонкий, и от такого места следует отойти подальше.
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Также лед, застывший со снегом, довольно слаб. Если вы услышали предостерегающий треск, нужно отступить назад и обойти опасное место.
"Каждый гражданин, обнаружив на водоемах людей, попавших в беду, обязан оказать помощь пострадавшим и вызвать единую службу спасения Московской области по телефону 112", - отметил Аршакян.
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МЧС РФМосковская областьОбщество
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