В Москве акция по утилизации новогодних елей стартует 5 января

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ежегодная акция "Елочный круговорот" стартует в Ежегодная акция "Елочный круговорот" стартует в Москве 5 января, в этом сезоне будет работать 379 точек приема новогодних елок, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В этом сезоне в Москве будут работать 379 точек приема новогодних елок на утилизацию. Акция стартует 5 января и продлится до конца февраля 2020 года. С адресами точек приема елок можно ознакомиться на сайте департамента природопользования", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте напомнили, что вместо того, чтобы выбрасывать ели в обычный мусорный контейнер, можно отвезти их в специальные пункты утилизации, где деревья переработают в щепу. В дальнейшем ее будут использовать при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержатся животные.

"На портале "Активный гражданин" подведены итоги голосования "Елочный круговорот – куда сдавать новогодние елки?". В нем приняли участие более 152 тысяч человек. Большинство участников голосования "Елочный круговорот" (64,73% человек) не планируют ставить дома срубленную елку – украсят дом искусственной. А те, кто по традиции наряжает живое новогоднее дерево, смогли выбрать удобный пункт сбора елок на утилизацию", - добавили в департаменте.

Уточняется, что по итогам голосования живую ель планирует нарядить 11,84% участников опроса, 4,19% купят елочку в горшке, а 5,64% украсят дом веточками хвои. Свой вариант ответа дали 0,85% участников голосования.

"Также активные граждане голосовали за сроки работы елочных пунктов. В целом по всем округам результаты голосования совпали. Так, большинство (в среднем 59,08%) посчитали, что точки сбора елок должны быть открыты с 4 по 31 января. За то, чтобы продлить работу до конца февраля, - 28,18% человек. 8,40% проголосовали за работу пунктов до 31 марта. 1,87% жителей считают, что график работы должны определять специалисты", - рассказали в пресс-службе.