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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-31T15:29+0300
https://ria.ru/20191231/1563049181.html
В Москве акция по утилизации новогодних елей стартует 5 января
https://cdn24.img.ria.ru/images/154991/37/1549913754_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_4d3afa7dd2df15d5a58aa4a9626241e9.jpg
РИА Новости

В Москве акция по утилизации новогодних елей стартует 5 января

15:29 31.12.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПункт утилизации новогодних елок в Москве
Пункт утилизации новогодних елок в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пункт утилизации новогодних елок в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ежегодная акция "Елочный круговорот" стартует в Москве 5 января, в этом сезоне будет работать 379 точек приема новогодних елок, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В этом сезоне в Москве будут работать 379 точек приема новогодних елок на утилизацию. Акция стартует 5 января и продлится до конца февраля 2020 года. С адресами точек приема елок можно ознакомиться на сайте департамента природопользования", - сообщили в пресс-службе.
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В департаменте напомнили, что вместо того, чтобы выбрасывать ели в обычный мусорный контейнер, можно отвезти их в специальные пункты утилизации, где деревья переработают в щепу. В дальнейшем ее будут использовать при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержатся животные.
"На портале "Активный гражданин" подведены итоги голосования "Елочный круговорот – куда сдавать новогодние елки?". В нем приняли участие более 152 тысяч человек. Большинство участников голосования "Елочный круговорот" (64,73% человек) не планируют ставить дома срубленную елку – украсят дом искусственной. А те, кто по традиции наряжает живое новогоднее дерево, смогли выбрать удобный пункт сбора елок на утилизацию", - добавили в департаменте.
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Уточняется, что по итогам голосования живую ель планирует нарядить 11,84% участников опроса, 4,19% купят елочку в горшке, а 5,64% украсят дом веточками хвои. Свой вариант ответа дали 0,85% участников голосования.
"Также активные граждане голосовали за сроки работы елочных пунктов. В целом по всем округам результаты голосования совпали. Так, большинство (в среднем 59,08%) посчитали, что точки сбора елок должны быть открыты с 4 по 31 января. За то, чтобы продлить работу до конца февраля, - 28,18% человек. 8,40% проголосовали за работу пунктов до 31 марта. 1,87% жителей считают, что график работы должны определять специалисты", - рассказали в пресс-службе.
Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве регулярно с 2016 года. Ее главная цель – грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к проблеме раздельного сбора отходов.
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