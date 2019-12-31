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На южном берегу Крыма загорелись четыре здания
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РИА Новости

На южном берегу Крыма загорелись четыре здания

15:22 31.12.2019 (обновлено: 23:20 31.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Четыре рядом стоящих здания горят в поселке Симеиз (Ялтинский регион), площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщил помощник начальника главка МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.

"В поселке Симеиз горят четыре рядом расположенные постройки. На месте работают шесть пожарно-спасательных автомобилей и две водовозки. Привлечено к тушению пожара более 30 человек", — сказал РИА Новости Охременко.

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По его словам, спасателям удалось локализовать пожар на площади 600 квадратных метров.
"Жертв в результате происшествия нет. Спасатели эвакуировали во время пожара одного человека", — сказал собеседник агентства.
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СимферопольКрымПроисшествия
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