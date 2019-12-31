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Культура
2019-12-31T15:43+0300
https://ria.ru/20191231/1563049009.html
Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах
https://cdn23.img.ria.ru/images/148179/00/1481790084_0:75:1524:932_1036x0_80_0_0_a05a2f2e2a33f8679dae37b375e944b8.jpg
РИА Новости

Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

15:22 31.12.2019 (обновлено: 15:43 31.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Ирина Дубцова на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Певица Ирина Дубцова на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Женщины часто бывают сами виновны в домогательствах, заявила певица Ирина Дубцова в интервью "Комсомольской правде".
"Все в руках женщины — она сама устанавливает грань. Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет, а если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно", — пояснила артистка.
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По ее словам, есть женщины, которые "позволяют себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра", а потом подавать в суд, если "ей кто-то подмигнул или что-то сказал".

"Какое она имеет право, если сама виновата?" — возмутилась певица.

Ранее актер Александр Петров заявил, что русским женщинам нравится, когда к ним пристают.
29863212140
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КультураИрина ДубцоваШоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Женщины виноваты в домогательствах, утопающие в том что тонут, ну и так далее...
31 декабря 2019, 22:35
VVVitaliy V
4910201
Женщина уже виновата в мире мужчин что она женщина, а эта певичка явно живёт на Луне где никого нет кроме неё....
31 декабря 2019, 21:04
Андрей Туфиков
3811615
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