Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

"Все в руках женщины — она сама устанавливает грань. Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет, а если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно", — пояснила артистка.