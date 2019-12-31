Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Женщины часто бывают сами виновны в домогательствах, заявила певица Ирина Дубцова в интервью "Комсомольской правде".
"Все в руках женщины — она сама устанавливает грань. Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет, а если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно", — пояснила артистка.
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По ее словам, есть женщины, которые "позволяют себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра", а потом подавать в суд, если "ей кто-то подмигнул или что-то сказал".
"Какое она имеет право, если сама виновата?" — возмутилась певица.
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