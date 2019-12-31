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Новый год—2020
2019-12-31T23:55+0300
https://ria.ru/20191231/1563048992.html
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
https://cdn23.img.ria.ru/images/156305/17/1563051779_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_749cc8a2e406b9ad55f47ec1449609f8.png
РИА Новости
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом и пожелал мира, здоровья, благополучия, процветания и взаимопонимания, отметив, что настоящее волшебство новогоднего праздника проявляется в оказании бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается.
2019-12-31T23:55+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=95614046&type=mp4
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

23:55 31.12.2019
503
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом и пожелал мира, здоровья, благополучия, процветания и взаимопонимания, отметив, что настоящее волшебство новогоднего праздника проявляется в оказании бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается.
Первыми новогоднее обращение главы государства увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.
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Новый год—2020Владимир ПутинРоссия
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