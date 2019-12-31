Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом и пожелал мира, здоровья, благополучия, процветания и взаимопонимания, отметив, что настоящее волшебство новогоднего праздника проявляется в оказании бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается.