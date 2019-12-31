Омского подростка посмертно наградили медалью "За спасение погибавших"

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Рахимова Артура Данияровича – учащегося бюджетного образовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа №148" (посмертно)", - говорится в документе.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Омской области сообщали, что 20 апреля 2019 года в Омске Артур Рахимов бесстрашно пришел на помощь двоим провалившимся под лед искусственного котлована 8-летним мальчикам, однако спасти одного из ребят не удалось. Выбраться самому из ледяной воды Артуру не хватило сил.