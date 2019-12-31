Омского подростка посмертно наградили медалью "За спасение погибавших"

НОВОСИБИРСК, 31 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" 14-летнего подростка из Омска, бросившегося спасать провалившихся в полынью мальчиков, сообщается в документе на портале правовой информации.
"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Рахимова Артура Данияровича – учащегося бюджетного образовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа №148" (посмертно)", - говорится в документе.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Омской области сообщали, что 20 апреля 2019 года в Омске Артур Рахимов бесстрашно пришел на помощь двоим провалившимся под лед искусственного котлована 8-летним мальчикам, однако спасти одного из ребят не удалось. Выбраться самому из ледяной воды Артуру не хватило сил.
В Омске 19 декабря прошли торжественные мероприятия, посвященные передаче символа Всероссийской патриотической молодежной Эстафеты добрых дел СК РФ, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной обстановке представитель центрального аппарата Следственного комитета России вручил родителям трагического погибшего юнармейца Артура Рахимова медаль СК РФ "Доблесть и отвага" посмертно.
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