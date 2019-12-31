Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

"Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо. С новым, 2020 годом!", - говорится в поздравлении.