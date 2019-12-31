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Новый год—2020
2019-12-31T15:17+0300
https://ria.ru/20191231/1563048924.html
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
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РИА Новости

Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

15:17 31.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав удачи, здоровья и благополучия, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.
"Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо. С новым, 2020 годом!", - говорится в поздравлении.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Новый год—2020Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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