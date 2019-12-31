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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-31T15:35+0300
https://ria.ru/20191231/1563048614.html
Путин поздравил россиян с Новым годом
https://cdn23.img.ria.ru/images/151649/77/1516497771_0:285:3072:2013_1036x0_80_0_0_96d6a789059fafacc7017e320a5c6ed8.jpg
РИА Новости

Путин поздравил россиян с Новым годом

15:05 31.12.2019 (обновлено: 15:35 31.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15:00 мск. В 16:00 мск праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18 часов по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19:00.
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"Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", — пожелал россиянам Путин.
Он отметил, что, несмотря на множество дел, которые нужно сделать до встречи Нового года, главными остаются теплота человеческих отношений и дружеского общения.
"Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками".
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2018 года
Владимир Путин
По словам президента, светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы "обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды".
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"Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям", — сказал Путин.
Он добавил, что у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы.
"Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!" — заключил президент.
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Концерты, салюты и представления: как встретить Новый год в Москве
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Новый год—2020Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Король дизлайков не сдаётся и рвётся в эфир!
31 декабря 2019, 15:09
sshokollayder
1211721258
Пусть на любом независимом ресурсе видео поздравление это выложит - книга рекордов Гинесса в категории "дизлайки" сразу получит новый рекорд.
31 декабря 2019, 15:19
ЕМЕнисей Могучий
121711355
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