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В Нальчике изъяли более 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
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РИА Новости

В Нальчике изъяли более 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

15:02 31.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в преддверии Нового года изъяли на складе в Нальчике более 12 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.
"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нальчику по улице Чайкиной на территории охраняемого склада обнаружили и изъяли алкогольную продукцию в количестве 12298 бутылок в различном ассортименте, оклеенных этикетками различных производителей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по данным экспертизы, изъятая алкогольная продукция не соответствовала ГОСТу.
"Оперативники установили владельца изъятого алкоголя, им оказался 44-летний житель селения Яникой. Мужчина признался, что хранил контрафакт с целью дальнейшей реализации", - уточняет министерство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" УК РФ, санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.
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