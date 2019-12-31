В Нальчике изъяли более 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в преддверии Нового года изъяли на складе в Нальчике более 12 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.
"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нальчику по улице Чайкиной на территории охраняемого склада обнаружили и изъяли алкогольную продукцию в количестве 12298 бутылок в различном ассортименте, оклеенных этикетками различных производителей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по данным экспертизы, изъятая алкогольная продукция не соответствовала ГОСТу.
"Оперативники установили владельца изъятого алкоголя, им оказался 44-летний житель селения Яникой. Мужчина признался, что хранил контрафакт с целью дальнейшей реализации", - уточняет министерство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" УК РФ, санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.
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