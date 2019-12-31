В Нальчике изъяли более 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в преддверии Нового года изъяли на складе в Сотрудники полиции в преддверии Нового года изъяли на складе в Нальчике более 12 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нальчику по улице Чайкиной на территории охраняемого склада обнаружили и изъяли алкогольную продукцию в количестве 12298 бутылок в различном ассортименте, оклеенных этикетками различных производителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным экспертизы, изъятая алкогольная продукция не соответствовала ГОСТу.

"Оперативники установили владельца изъятого алкоголя, им оказался 44-летний житель селения Яникой. Мужчина признался, что хранил контрафакт с целью дальнейшей реализации", - уточняет министерство.