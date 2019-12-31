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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-31T14:54+0300
https://ria.ru/20191231/1563048431.html
Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2019 года
https://cdn22.img.ria.ru/images/149425/45/1494254566_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f56c988a91189c2a71ca1347569ea9bc.jpg
РИА Новости

Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2019 года

14:54 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Уходящий 2019 год для Китая и России был полон важных и значимых событий, которые содействуют развитию двусторонних отношений и укрепляют дружбу народов двух стран. Накануне нового года информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" и Китайская академия общественных наук (КАОН) определили 5 главных новостей китайско-российских отношений 2019 года:

КНР и Россия отмечают 70-летие дипотношений, их связи вступили в новую эпоху

Председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня в Московском Кремле провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух государств высоко оценили развитие контактов на протяжении 70 лет с начала дипломатического диалога и договорились придерживаться концепции добрососедства, дружбы, сотрудничества и взаимной выгоды, развивать китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, поднимать межгосударственные отношения на более высокий уровень на благо народов двух стран и всего мира.
Города мира. Пекин
24 декабря 2019, 10:43Россия-Китай: Главное
В Пекине презентовали книгу "Россия — Китай: вехи ВТС"
"Китай и Россия – страны, имеющие самую протяженную сухопутную границу в мире. Россия находится на первом плане в дипотношениях Китая с сопредельными странами, играет ключевую роль в отношениях крупных государств, является узлом в совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь". Следовательно, Россия занимает особое место во внешней политике Китая. В течение 70 лет развития китайско-российских отношений, будучи геополитическими державами, странами, ответственными за обеспечение глобальной безопасности, крупнейшими соседями, Китай и Россия, извлекая урок из отношений крупных стран в период "холодной войны", уважают и равноправно относятся друг к другу, и на основе коренных интересов государств поднимаются на четыре ступени в развитии двусторонних отношений: последовательно от стадии дружественных государств к конструктивному партнерству, отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, и, наконец, к отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Это показывает, что на фоне постоянно усложняющейся и изменяющейся международной обстановки главы двух государств с точки зрения исторических миссий и стратегической высоты планируют китайско-российские отношения, определяют их новый статус и рассчитывают, что на основе взаимопомощи и глубокого сопряжения инновационные взаимовыгодные двусторонние отношения развиваются на всеобщее благо. Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху полностью демонстрируют устойчивость, сбалансированность, стратегический характер и справедливость китайско-российских связей", - скзал Ли Юнхуэй, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук.

Запуск газопровода из России в Китай "Сила Сибири"

После санкционирования лидерами России и Китая 2 декабря сдан в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Объем топлива, поставляемого по нему, достигнет 5 миллиардов кубометров в 2020 году и увеличится до 38 миллиардов кубических метров в год в соответствии с 30-летним контрактом, подписанным между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) и Газпромом в мае 2014 года.
Стенд Газпром
25 декабря 2019, 11:45Россия-Китай: Главное
"Газпром" заключил сделки по финансированию Амурского ГПЗ
"Сила Сибири" имеет важное стратегическое значение, служит образцовым проектом китайско-российского многовекторного сотрудничества, является плодотворным результатом многолетнего энергетического сотрудничества двух стран. Во-первых, это результат стратегического взаимодоверия в китайско-российском энергетическом сотрудничестве. О проекте лично договорились и пристально наблюдают за ним главы двух стран. Газопровод эффективно содействует переплетению интересов Пекина и Москвы. Во-вторых, это результат использования преимуществ для взаимодополнения. Россия является одной из крупнейших стран по запасам природного газа. Начиная с 2018 года, Китай стал крупнейшим в мире его импортером. Старт поставок знаменует эффективное сопряжение Китая и России как потребителя и поставщика в условиях использования преимуществ для взаимодополнения. В-третьих, это взаимовыгодный проект. Ввод в эксплуатацию газопровода из России в Китай по восточному маршруту играет важную роль в реализации российской стратегии диверсификации экспортных поставок природного газа. Вместе с этим, это означает, что Китай преуспел в планировании четырех энергетических стратегических каналов, а именно: в Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Западной части страны и в море. В-четвертых, это результат технологических инноваций. Общая протяженность китайско-российского газопровода по восточному маршруту - более 8000 км - делает его самым длинным в мире", - сообщил Гао Цзисян, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук.

Вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 25 октября приняли совместное заявление о вступлении в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой, подписанного 17 мая 2018 года. С 25 октября оно официально вступило в силу.
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
27 декабря 2019, 11:06Россия-Китай: Главное
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Петербурге 21-23 июля 2020 года
"Подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) является значимым событием в истории экономического сотрудничества Китая и стран-участников ЕАЭС. Хотя это и не соглашение о зоне свободной торговли, но его широкие сферы охватывают таможенное сотрудничество, упрощение процедур торговли, интеллектуальную собственность, межведомственное сотрудничество, правительственные закупки и др. Соглашение призвано упрощать таможенное оформление и снижать себестоимость торговли товарами путем укрепления сотрудничества, обмена информацией, взаимозаимствования опыта и т. д.
В состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Вступление этого соглашения в силу означает, что они и Китай достигли успеха в сокращении торговых барьеров. Это приносит пользу дальнейшему укреплению дружественных отношений и продвигает реализацию инициативы "Один пояс и один путь", - считает Чжан Нин, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук.
Город Пекин
Вчера, 10:52Россия-Китай: Главное
Российский эксперт: Китай остается локомотивом роста мировой экономики

Военные России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование

Военная авиация России и Китая 23 июля провели первое совместное воздушное патрулирование в Северо-Восточной Азии. Китай направил два бомбардировщика "H-6K", а Россия - два самолета Ту-95МС для полетов над Японским и Восточно-Китайским морями.
"Военное дело – самый стратегический и чувствительный сектор межгосударственного сотрудничества, и его налаживание между сопредельными странами оказывается особенно трудным. Причина в том, что военное сотрудничество не может обойтись без политического взаимодоверия высокого уровня, поэтому можно сказать, что хорошее военное сотрудничество между двумя странами непременно эффективно содействует их связям в других сферах.
Самолеты ВВС НОАК и ВКС РФ провели с воздуха первое совместное патрулирование. Стороны показали высокое летное мастерство и высокую степень согласованности. С точки зрения военной стратегии военно-воздушные силы принадлежат к стратегическим силам. Первые совместные учения сделали упор на повышении способностей предварительного предупреждения и переброски. Это показывает, что Китай и Россия твердо придерживаются курса дружественных и доверительных отношений в военной сфере, при этом, китайско-российское военное сотрудничество является ведущей силой для обеспечения глобальной и региональной безопасности", - отмечает Гао Ханьсюнь, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук.

Панды Жуи и Диндин поселились в Московском зоопарке

В апреле во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Пекине китайская сторона объявила, что передаст России пару больших панд для проведения совместных исследований. 29 апреля большие панды, Жуи и Диндин, отправились из родного Чэнду в Россию на 15 лет. Они поселились в Московском зоопарке. В июне Си Цзиньпин и Владимир Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия павильона двух панд.
"В 2019 году отмечают 70-летие дипотношений КНР и России. Сейчас проверенные временем китайско-российские связи становятся более зрелыми и устойчивыми, они находятся на новом историческом старте, встречая новые возможности. В такой ситуации Москва и Пекин начали совместный проект по защите и исследованиям панд для повышения уровня защиты вымирающих видов и биоразнообразия и содействия общению двух стран в научной и гуманитарной сфере.
В будущем Китай и Россия проведут исследования по защите и размножению панд. Панды не только являются посланниками народной дружбы Китая и России и содействуют обмену и связи народов, но и служат полноценными свидетелями глубокой народной дружбы двух стран. Главное в отношениях между странами – это чувства близости и симпатии между их народами. Обмены и связи народов двух стран в разных сферах не только углубляют их дружественные чувства, но и обогащают реальное содержание китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - считает Ли Жуйсы, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук.
Панда Жуи во время празднования Дня рождения в Московском зоопарке
27 декабря 2019, 15:20
В Московском зоопарке панд Диндин и Жуи приобщают к живописи
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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