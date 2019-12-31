Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2019 года

МОСКВА, 31 дек - " Проект "Россия-Китай: Главное . Уходящий 2019 год для Китая и России был полон важных и значимых событий, которые содействуют развитию двусторонних отношений и укрепляют дружбу народов двух стран. Накануне нового года информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" и Китайская академия общественных наук (КАОН) определили 5 главных новостей китайско-российских отношений 2019 года:

КНР и Россия отмечают 70-летие дипотношений, их связи вступили в новую эпоху

Председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня в Московском Кремле провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух государств высоко оценили развитие контактов на протяжении 70 лет с начала дипломатического диалога и договорились придерживаться концепции добрососедства, дружбы, сотрудничества и взаимной выгоды, развивать китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, поднимать межгосударственные отношения на более высокий уровень на благо народов двух стран и всего мира.

"Китай и Россия – страны, имеющие самую протяженную сухопутную границу в мире. Россия находится на первом плане в дипотношениях Китая с сопредельными странами, играет ключевую роль в отношениях крупных государств, является узлом в совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь". Следовательно, Россия занимает особое место во внешней политике Китая. В течение 70 лет развития китайско-российских отношений, будучи геополитическими державами, странами, ответственными за обеспечение глобальной безопасности, крупнейшими соседями, Китай и Россия, извлекая урок из отношений крупных стран в период "холодной войны", уважают и равноправно относятся друг к другу, и на основе коренных интересов государств поднимаются на четыре ступени в развитии двусторонних отношений: последовательно от стадии дружественных государств к конструктивному партнерству, отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, и, наконец, к отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Это показывает, что на фоне постоянно усложняющейся и изменяющейся международной обстановки главы двух государств с точки зрения исторических миссий и стратегической высоты планируют китайско-российские отношения, определяют их новый статус и рассчитывают, что на основе взаимопомощи и глубокого сопряжения инновационные взаимовыгодные двусторонние отношения развиваются на всеобщее благо. Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху полностью демонстрируют устойчивость, сбалансированность, стратегический характер и справедливость китайско-российских связей", - скзал Ли Юнхуэй, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук.

Запуск газопровода из России в Китай "Сила Сибири"

После санкционирования лидерами России и Китая 2 декабря сдан в эксплуатацию газопровод " Сила Сибири ". Объем топлива, поставляемого по нему, достигнет 5 миллиардов кубометров в 2020 году и увеличится до 38 миллиардов кубических метров в год в соответствии с 30-летним контрактом, подписанным между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) и Газпромом в мае 2014 года.

"Сила Сибири" имеет важное стратегическое значение, служит образцовым проектом китайско-российского многовекторного сотрудничества, является плодотворным результатом многолетнего энергетического сотрудничества двух стран. Во-первых, это результат стратегического взаимодоверия в китайско-российском энергетическом сотрудничестве. О проекте лично договорились и пристально наблюдают за ним главы двух стран. Газопровод эффективно содействует переплетению интересов Пекина и Москвы. Во-вторых, это результат использования преимуществ для взаимодополнения. Россия является одной из крупнейших стран по запасам природного газа. Начиная с 2018 года, Китай стал крупнейшим в мире его импортером. Старт поставок знаменует эффективное сопряжение Китая и России как потребителя и поставщика в условиях использования преимуществ для взаимодополнения. В-третьих, это взаимовыгодный проект. Ввод в эксплуатацию газопровода из России в Китай по восточному маршруту играет важную роль в реализации российской стратегии диверсификации экспортных поставок природного газа. Вместе с этим, это означает, что Китай преуспел в планировании четырех энергетических стратегических каналов, а именно: в Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Западной части страны и в море. В-четвертых, это результат технологических инноваций. Общая протяженность китайско-российского газопровода по восточному маршруту - более 8000 км - делает его самым длинным в мире", - сообщил Гао Цзисян, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук.

Вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 25 октября приняли совместное заявление о вступлении в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой, подписанного 17 мая 2018 года. С 25 октября оно официально вступило в силу.

"Подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) является значимым событием в истории экономического сотрудничества Китая и стран-участников ЕАЭС. Хотя это и не соглашение о зоне свободной торговли, но его широкие сферы охватывают таможенное сотрудничество, упрощение процедур торговли, интеллектуальную собственность, межведомственное сотрудничество, правительственные закупки и др. Соглашение призвано упрощать таможенное оформление и снижать себестоимость торговли товарами путем укрепления сотрудничества, обмена информацией, взаимозаимствования опыта и т. д.

В состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Вступление этого соглашения в силу означает, что они и Китай достигли успеха в сокращении торговых барьеров. Это приносит пользу дальнейшему укреплению дружественных отношений и продвигает реализацию инициативы "Один пояс и один путь", - считает Чжан Нин, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук.

Военные России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование

Военная авиация России и Китая 23 июля провели первое совместное воздушное патрулирование в Северо-Восточной Азии. Китай направил два бомбардировщика "H-6K", а Россия - два самолета Ту-95МС для полетов над Японским и Восточно-Китайским морями.

"Военное дело – самый стратегический и чувствительный сектор межгосударственного сотрудничества, и его налаживание между сопредельными странами оказывается особенно трудным. Причина в том, что военное сотрудничество не может обойтись без политического взаимодоверия высокого уровня, поэтому можно сказать, что хорошее военное сотрудничество между двумя странами непременно эффективно содействует их связям в других сферах.

Самолеты ВВС НОАК и ВКС РФ провели с воздуха первое совместное патрулирование. Стороны показали высокое летное мастерство и высокую степень согласованности. С точки зрения военной стратегии военно-воздушные силы принадлежат к стратегическим силам. Первые совместные учения сделали упор на повышении способностей предварительного предупреждения и переброски. Это показывает, что Китай и Россия твердо придерживаются курса дружественных и доверительных отношений в военной сфере, при этом, китайско-российское военное сотрудничество является ведущей силой для обеспечения глобальной и региональной безопасности", - отмечает Гао Ханьсюнь, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук.

Панды Жуи и Диндин поселились в Московском зоопарке

В апреле во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Пекине китайская сторона объявила, что передаст России пару больших панд для проведения совместных исследований. 29 апреля большие панды, Жуи и Диндин, отправились из родного Чэнду в Россию на 15 лет. Они поселились в Московском зоопарке. В июне Си Цзиньпин и Владимир Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия павильона двух панд.

"В 2019 году отмечают 70-летие дипотношений КНР и России. Сейчас проверенные временем китайско-российские связи становятся более зрелыми и устойчивыми, они находятся на новом историческом старте, встречая новые возможности. В такой ситуации Москва и Пекин начали совместный проект по защите и исследованиям панд для повышения уровня защиты вымирающих видов и биоразнообразия и содействия общению двух стран в научной и гуманитарной сфере.