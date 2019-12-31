В Перми аэропорт, закрытый из-за непогоды, заработал в штатном режиме

"Три рейса в Москву на прилёт и вылет, один международный рейс из Гоа на прилёт. Все самолёты были направлены на запасные аэродромы Екатеринбурга и Казани, сейчас они возвращаются в Пермь. Ожидающих вылета пассажиров обеспечивают всем необходимым", - рассказали агентству в аэропорту.