В Перми аэропорт, закрытый из-за непогоды, заработал в штатном режиме

УФА, 31 дек - РИА Новости. Пермский аэропорт "Большое Савино", временно приостановивший работу из-за непогоды, заработал в штатном режиме, были задержаны четыре рейса, сообщили РИА Новости в аэропорту Перми.
По данным пресс-службы, аэропорт "Большое Савино" приостанавливал обслуживание авиарейсов на три часа с 13.00 до 16.00 (11.00 - 14.00 мск) из-за непогоды.
"Был сильный ветер, метель, ледяной дождь, для безопасности полётов было принято решение приостановить обслуживание авиарейсов. На данный момент специалисты обработали взлётную полосу, и работа аэропорта возобновлена, все в штатном режиме", - пояснили РИА Новости в пресс-службе.
Представитель авиаузла сообщил агентству, что в этот период были задержаны четыре рейса.
"Три рейса в Москву на прилёт и вылет, один международный рейс из Гоа на прилёт. Все самолёты были направлены на запасные аэродромы Екатеринбурга и Казани, сейчас они возвращаются в Пермь. Ожидающих вылета пассажиров обеспечивают всем необходимым", - рассказали агентству в аэропорту.