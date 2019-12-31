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В Перми аэропорт, закрытый из-за непогоды, заработал в штатном режиме
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РИА Новости

В Перми аэропорт, закрытый из-за непогоды, заработал в штатном режиме

14:52 31.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov / Пермский аэропорт "Большое Савино"
Пермский аэропорт Большое Савино
CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov /
УФА, 31 дек - РИА Новости. Пермский аэропорт "Большое Савино", временно приостановивший работу из-за непогоды, заработал в штатном режиме, были задержаны четыре рейса, сообщили РИА Новости в аэропорту Перми.
По данным пресс-службы, аэропорт "Большое Савино" приостанавливал обслуживание авиарейсов на три часа с 13.00 до 16.00 (11.00 - 14.00 мск) из-за непогоды.
"Был сильный ветер, метель, ледяной дождь, для безопасности полётов было принято решение приостановить обслуживание авиарейсов. На данный момент специалисты обработали взлётную полосу, и работа аэропорта возобновлена, все в штатном режиме", - пояснили РИА Новости в пресс-службе.
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Представитель авиаузла сообщил агентству, что в этот период были задержаны четыре рейса.
"Три рейса в Москву на прилёт и вылет, один международный рейс из Гоа на прилёт. Все самолёты были направлены на запасные аэродромы Екатеринбурга и Казани, сейчас они возвращаются в Пермь. Ожидающих вылета пассажиров обеспечивают всем необходимым", - рассказали агентству в аэропорту.
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