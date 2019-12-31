Путин наградил Владимира Мау орденом Александра Невского

"За большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить: орденом Александра Невского Мау Владимира Александровича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президента РФ", - говорится в указе.