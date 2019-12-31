Путин наградил Владимира Мау орденом Александра Невского

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимира Мау орденом Александра Невского, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить: орденом Александра Невского Мау Владимира Александровича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президента РФ", - говорится в указе.
Ранее, 30 декабря, во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Мау получил медаль Столыпина I степени.