Путин упразднил аппарат военного атташе при посольстве в Танзании

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постановил упразднить аппарат военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве РФ в Танзании, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Упразднить аппарат военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве РФ в Объединенной Республике Танзании", - говорится в документе.
Он также возложил функции упраздняемого военного, военно-воздушного и военно-морского атташе на военного и военно-воздушного атташе при посольстве РФ в Уганде. МИД РФ поручено направить танзанийской стороне ноту с уведомлением о прекращении деятельности аккредитованного на ее территории аппарата военного атташе при посольстве РФ.
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