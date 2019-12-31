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Путин упразднил аппарат военного атташе при посольстве в Танзании
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РИА Новости

Путин упразднил аппарат военного атташе при посольстве в Танзании

14:38 31.12.2019 (обновлено: 14:39 31.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постановил упразднить аппарат военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве РФ в Танзании, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Упразднить аппарат военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве РФ в Объединенной Республике Танзании", - говорится в документе.
Он также возложил функции упраздняемого военного, военно-воздушного и военно-морского атташе на военного и военно-воздушного атташе при посольстве РФ в Уганде. МИД РФ поручено направить танзанийской стороне ноту с уведомлением о прекращении деятельности аккредитованного на ее территории аппарата военного атташе при посольстве РФ.
Чрезвычайный и полномочный посол Объединённой Республики Танзания Симон Марко Мумви на церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот послов иностранных государств.
21 февраля 2019, 17:32
Танзания выступила за укрепление военного сотрудничества с Россией
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МИД РФВладимир ПутинРоссияТанзанияВ мире
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