В Крыму объявили штормовое предупреждение

Набережная Ялты во время шторма на Черном море. Архивное фото

Набережная Ялты во время шторма на Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с ухудшением погодных условий, спасатели переведены в режим повышенной готовности, сообщает крымское управление МЧС РФ.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 1 января. В связи с прохождением холодного фронта 1 января в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

В свою очередь, министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов заявил, что крымские спасатели находятся в полной готовности для быстрого реагирования.