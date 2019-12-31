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В Крыму объявили штормовое предупреждение
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РИА Новости

В Крыму объявили штормовое предупреждение

14:28 31.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная Ялты во время шторма на Черном море
Набережная Ялты во время шторма на Черном море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Набережная Ялты во время шторма на Черном море. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с ухудшением погодных условий, спасатели переведены в режим повышенной готовности, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 1 января. В связи с прохождением холодного фронта 1 января в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
На улице Южно-Сахалинска во время метели.
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В свою очередь, министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов заявил, что крымские спасатели находятся в полной готовности для быстрого реагирования.
"Личный состав в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий переведен в режим повышенной готовности. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Профильные ведомства и службы оповещены об ухудшении погодных условий" - подчеркнул министр.
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