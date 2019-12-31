В Турции задержали сирийцев, готовивших теракт в новогоднюю ночь

Сообщается, что задержанные связаны с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выходят политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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