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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-31T14:28+0300
https://ria.ru/20191231/1563047654.html
В Турции задержали сирийцев, готовивших теракт в новогоднюю ночь
https://cdn22.img.ria.ru/images/136004/36/1360043688_0:132:2000:1257_1036x0_80_0_0_1c6ea386fc7b3eda4223d903a3b65851.jpg
РИА Новости

В Турции задержали сирийцев, готовивших теракт в новогоднюю ночь

14:27 31.12.2019 (обновлено: 14:28 31.12.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelПолиция Турции
Полиция Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Полиция Турции. Архивное фото
АНКАРА, 31 дек – РИА Новости. Турецкая полиция задержала в Анкаре пятерых граждан Сирии, которые готовили теракт во время празднования Нового года, передает во вторник телеканал NTV.
Сообщается, что задержанные связаны с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выходят политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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