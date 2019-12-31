Кузбасские кардиохирурги удалили тромб у новорожденного

КЕМЕРОВО, 31 дек - РИА Новости. Кузбасские кардиохирурги удалили у новорожденного из Новокузнецка тромб в левом предсердии, который угрожал жизни ребенка, сообщает пресс-служба администрации Кузбасские кардиохирурги удалили у новорожденного из Новокузнецка тромб в левом предсердии, который угрожал жизни ребенка, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области

"Кузбасские кардиохирурги накануне Нового года спасли жизнь новорожденному новокузнечанину. Жизненно необходимая операция проведена сверх установленных федеральных квот, за счет областного бюджета. Врачи Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний удалили тромб, образовавшийся в левом предсердии и угрожавший жизни малыша", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушение свертываемости крови было диагностировано у ребенка новокузнецкими врачами спустя две недели после рождения.

"Патологическое состояние привело к образованию тромба в ушке левого предсердия. Тромбоз полостей сердца у новорожденных - редкое и опасное состояние... требует неотложной медицинской помощи. Новорожденному была назначена лекарственная терапия и начата подготовка к операции", – сообщается в пресс-релизе.

Когда стало возможным, из Новокузнецка мальчика оперативно перевели в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, где в конце декабря врачи провели ему высокотехнологичное вмешательство, уточняют в администрации.

Подчеркивается, что операцию выполнили кардиохирурги Иван Халивопуло, главный областной специалист по сердечно-сосудистой хирургии, и Ильмир Шабаев.

По словам и. о. главного врача НИИ КПССЗ Станислава Евтушенко, операция прошла успешно, жизни ребенка ничего не угрожает.