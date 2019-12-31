Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T14:24+0300
https://ria.ru/20191231/1563047579.html
Кузбасские кардиохирурги удалили тромб у новорожденного
https://cdn23.img.ria.ru/images/154772/39/1547723965_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_31eafe32685ba6dff0eb1159a446450e.jpg
РИА Новости

Кузбасские кардиохирурги удалили тромб у новорожденного

14:24 31.12.2019
368
CC0 / skeeze / Операция
Операция
CC0 / skeeze /
Операция. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 31 дек - РИА Новости. Кузбасские кардиохирурги удалили у новорожденного из Новокузнецка тромб в левом предсердии, который угрожал жизни ребенка, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
"Кузбасские кардиохирурги накануне Нового года спасли жизнь новорожденному новокузнечанину. Жизненно необходимая операция проведена сверх установленных федеральных квот, за счет областного бюджета. Врачи Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний удалили тромб, образовавшийся в левом предсердии и угрожавший жизни малыша", – говорится в сообщении.
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
23 ноября 2019, 12:56Хорошие новости
Сердечное 3D: пациенткам в Красноярске провели уникальные операции
Отмечается, что нарушение свертываемости крови было диагностировано у ребенка новокузнецкими врачами спустя две недели после рождения.
"Патологическое состояние привело к образованию тромба в ушке левого предсердия. Тромбоз полостей сердца у новорожденных - редкое и опасное состояние... требует неотложной медицинской помощи. Новорожденному была назначена лекарственная терапия и начата подготовка к операции", – сообщается в пресс-релизе.
Когда стало возможным, из Новокузнецка мальчика оперативно перевели в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, где в конце декабря врачи провели ему высокотехнологичное вмешательство, уточняют в администрации.
Врачи во время операции
18 декабря 2019, 14:07
В ЯНАО врачи провели редкую операцию ребенку с ранением сердца
Подчеркивается, что операцию выполнили кардиохирурги Иван Халивопуло, главный областной специалист по сердечно-сосудистой хирургии, и Ильмир Шабаев.
По словам и. о. главного врача НИИ КПССЗ Станислава Евтушенко, операция прошла успешно, жизни ребенка ничего не угрожает.
Ребенка уже выписали из клиники и передали докторам из Новокузнецкой городской детской клинической больницы №4, которые подберут необходимую консервативную терапию для предотвращения рецидивов.
2000012
Обсудить 0
Кемеровская областьОбщество
Рекомендуем
Автомобиль полиции Майами
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Здание Банка России в Москве
Инфляция в России по итогам года составила 3%, сообщили в Центробанке
Президент России Владимир Путин в рабочем кабинете в Кремле
Омского подростка посмертно наградили медалью "За спасение погибавших"
Полиция Турции
В Турции задержали сирийцев, готовивших теракт в новогоднюю ночь
Ситуация на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Певица Ирина Дубцова на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон
Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский
Путин наградил посла в Венесуэле, Гаити и Доминикане орденом Почета
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете
Медведев подписал документы о финансировании нацпроектов в 2020 году
Набережная Ялты во время шторма на Черном море
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Строительство трубопровода Северный поток - 2
"Северный поток — 2" хоть с опозданием, но запустят, заявил Песков
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где произошли столкновения оппозиции и сотрудников милиции
Экс-бойцы "Беркута" рассказали, кто виновен в гибели людей на Майдане
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Путин и Зеленский обсудили обмен пленными между Киевом и Донбассом
Михаил Каабак
Каабак оценил идею "презумпции согласия" на посмертное донорство
Купюры
Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния