Победители "Лидеров России" исполняют мечты детей с "Елки желаний"

Финалисты, победители и наставники конкурса "Лидеры России" исполнили в канун Нового года сотни желаний детей в рамках добровольческой акции "Елка желаний"

© Фото предоставлено пресс-службой АНО "РСВ" Финалисты, победители и наставники конкурса "Лидеры России" исполнили в канун Нового года сотни желаний детей в рамках добровольческой акции "Елка желаний"

Как сообщает пресс-служба АНО "РСВ", открытки с мечтами детей из разных регионов страны 200 победителей первого и второго сезонов конкурса "Лидеры России" собрали на "Ёлке желаний", которая стартовала на общем собрании сообщества победителей конкурса - клуба "Эльбрус" 28 ноября в Москве. В рамках акции в период с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года планируется исполнить 2000 заветных желаний детей с тяжелыми заболеваниями, находящихся без попечения родителей или в трудной жизненной ситуации.

Среди записок на "Ёлке желаний" были мечты о книгах, компьютере, велосипеде, синтезаторе, гитаре. Были пожелания посетить цирк, побывать на гонках и в эфире телеканала МатчТВ, встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, с актерами из фильма "Чернобыль" и другие.

Так, победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов, советник генерального директора ПАО "Россети" Николай Парфентьев исполнил желание 12-летнего Ромы из Белгорода, который мечтал о металлоискателе, чтобы найти мамину серёжку, а потом вместе с братом искать клады.

"Ёлка желаний" - удачная акция. На мой взгляд, она не про материальные блага, а про открытые горизонты. Интересно, когда мечта ребенка не "хочу телефон", а глубинное желание, направленное на саморазвитие и познание мира. Пока Рома не отыскал мамину сережку, но уверен, как снег сойдет, обязательно найдет. Главное, что он стал реже сидеть за компьютером и чаще гулять на природе с братом, играя в поиски сокровищ", – привели в пресс-службе слова Парфентьева.

Еще один победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов, инвестиционный директор "Роснано" Антон Урусов подарил 10-летней Полине Кукушкиной из города Лысково Нижегородской области и ее родителям поездку в Москву, посещение Цирка братьев Запашных и Кремлевской елки. "Лидер России" 2017-2018 годов, финансовый директор World Class Михаил Лойко исполнил желание мальчика Ярослава из Краснодарского края, который очень хотел встретиться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

© Фото предоставлено пресс-службой АНО "РСВ" Финалисты, победители и наставники конкурса "Лидеры России" исполнили в канун Нового года сотни желаний детей в рамках добровольческой акции "Елка желаний" © Фото предоставлено пресс-службой АНО "РСВ" Финалисты, победители и наставники конкурса "Лидеры России" исполнили в канун Нового года сотни желаний детей в рамках добровольческой акции "Елка желаний"

"Лидеры России" исполнили целую серию желаний детей с ограниченными возможностями здоровья по всей стране. Так, управляющий директор по организационному развитию и управлению персоналом РЭЦ Алена Гейдт подарила Вике из Первоуральска трехколёсный велосипед, самый молодой победитель конкурса 2018-2019 годов, генеральный директор АО "Корпорация развития Оренбургской области" Игнат Петухов исполнил мечту 4-летнего Димы об электронном роботе, а победитель конкурса 2017-2018 годов, начальник технологической службы Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев осуществил мечту 6-летнего Антона Прокудина прокатиться в кабине машиниста поезда.

Мечты детей исполняют не только победители, но и наставники конкурса "Лидеры России". Например, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков осуществил мечту 15летнего журналиста из Пензы Артема Зацепина, который мечтал посмотреть, как работает спортивное телевидение. Артем не только побывал по ту сторону телеэкрана, но даже взял интервью у своего кумира – футболиста Андрея Аршавина.