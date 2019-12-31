Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T14:52+0300
https://ria.ru/20191231/1563047340.html
Инфляция в России по итогам года составила 3%, сообщили в Центробанке
https://cdn21.img.ria.ru/images/155202/68/1552026870_125:352:3139:2047_1036x0_80_0_0_82ba10cb5fd45a6bf8372c2e0cbb6ded.jpg
РИА Новости

Инфляция в России по итогам года составила 3%, сообщили в Центробанке

14:18 31.12.2019 (обновлено: 14:52 31.12.2019)
259
© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%, следует из информации на сайте регулятора.
В качестве источника указан Росстат. Между тем статистическое ведомство свои данные по инфляции за декабрь еще не обнародовало, публикация ожидается позднее 31 декабря.
Российский рубль на фоне Кремля
Вчера, 11:00Новый год—2020
Ожидания — 2020 в экономике: нефть, газ, ФНБ и большая приватизация
Исходя из опубликованных ЦБ данных, рост потребительских цен в 2019 году ощутимо замедлился - с 4,3% по итогам 2018 года. А ниже инфляция была только в 2017 году, когда были зафиксированы рекордно низкие 2,5%.
5901210
Обсудить 4
РосстатЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Московский Кремль
В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете
Медведев подписал документы о финансировании нацпроектов в 2020 году
Строительство трубопровода Северный поток - 2
"Северный поток — 2" хоть с опозданием, но запустят, заявил Песков
Ситуация на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Газодобывающее предприятие на Украине
Путин и Зеленский обсудили итоги переговоров по транзиту газа
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Рабочие на газоизмерительной станции
Германия приветствует соглашение России и Украины о транзите газа
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио
Сенатор Рубио обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа
Купюры
Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
Президент России Владимир Путин
Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом
Операция
Кузбасские кардиохирурги удалили тромб у новорожденного
Президент России Владимир Путин
Путин поздравил россиян с Новым годом
Пресс-центр Sputnik Эстония
В СЖР прокомментировали ситуацию с преследованием Sputnik Эстония
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Путин и Зеленский обсудили обмен пленными между Киевом и Донбассом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния