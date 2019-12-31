В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент на это отвечает достаточно традиционно. Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью остается благосостояние людей", — пояснил он.
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Представитель Кремля отметил, что уровень благосостояния в России по объективным причинам последние три-четыре года или топтался на месте или сокращался.
"Говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс. И это на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности. Вот это, наверное, главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость. Вот это является главным достижением".
Главной неудачей Песков назвал недостаточный темп роста экономики страны.
"Все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста, поэтому здесь есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы", — заключил пресс-секретарь президента.
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Согласно результатам опроса ВЦИОМ, который провели в ноябре-декабре, 43% россиян считают, что уходящий год был "скорее трудным", а еще 15% назвали его "плохим, очень тяжелым".
Как "очень удачный" для страны 2019 год оценили 4% респондентов, а "в целом хорошим" считают 30%.