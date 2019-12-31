"Северный поток — 2" хоть с опозданием, но запустят, заявил Песков

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Отказ компании Allseas завершать работы по "Северному потоку — 2" сдвинет сроки строительства, но проект будет реализован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Компания на фоне незаконных, с нашей точки зрения, санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие, необходимые мощности для этого имеются, мы об этом уже говорили", — сказал представитель Кремля.
Журналисты также поинтересовались, планирует ли Москва вводить какие-либо санкции против Allseas. Песков отметил, что это входит в область непубличных коммерческих вопросов.
Пресс-секретарь президента также не стал прогнозировать новые сроки завершения строительства и ввода объекта, так как вряд ли "кто-то возьмется сейчас называть дату".
Он подчеркнул, что появились "объективные форс-мажорные обстоятельства", связанные с действиями третьих стран, противоречащими международному праву.
При этом Песков повторил, что действия США не подвергают "сомнению проект как таковой и его завершение".
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока — 2".