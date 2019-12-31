Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T16:52+0300
https://ria.ru/20191231/1563047213.html
"Северный поток — 2" хоть с опозданием, но запустят, заявил Песков
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_0:0:3073:1728_1036x0_80_0_0_4089594a2e582541863916eef8bccf68.jpg
РИА Новости

"Северный поток — 2" хоть с опозданием, но запустят, заявил Песков

14:03 31.12.2019 (обновлено: 16:52 31.12.2019)
16955
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Отказ компании Allseas завершать работы по "Северному потоку — 2" сдвинет сроки строительства, но проект будет реализован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Компания на фоне незаконных, с нашей точки зрения, санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие, необходимые мощности для этого имеются, мы об этом уже говорили", — сказал представитель Кремля.
Журналисты также поинтересовались, планирует ли Москва вводить какие-либо санкции против Allseas. Песков отметил, что это входит в область непубличных коммерческих вопросов.
Пресс-секретарь президента также не стал прогнозировать новые сроки завершения строительства и ввода объекта, так как вряд ли "кто-то возьмется сейчас называть дату".
Он подчеркнул, что появились "объективные форс-мажорные обстоятельства", связанные с действиями третьих стран, противоречащими международному праву.
При этом Песков повторил, что действия США не подвергают "сомнению проект как таковой и его завершение".
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока — 2".
Герхард Шредер
Вчера, 11:53
Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"
861804513
Обсудить 15
Северный поток — 2Дмитрий ПесковРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Не понятно одно: у Газпрома два своих судна трубоукладчика, так вот, зная, что вокруг "Северного потока" идет такая заваруха, что второе судно делало на другом конце страны, ему теперь только два месяца идти до места назначения. Короче, пока дойдёт первое судно уже в одиночку почти всё закончит, осталось около ста километров.
31 декабря 2019, 14:27
Себекхотеп III
2000101
А вас господа мама в детстве не учила, что всегда надо полагаться на свои силы а не рассчитывать на чужие, а теперь нас как бы раком поставили.
31 декабря 2019, 16:33
с старый прапор
720001
Рекомендуем
Джорджетт Мосбахер
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Герхард Шредер
Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
США "положили ноги на стол" мировой политики, заявила Захарова
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа
Российские солдаты во время боев с чеченскими повстанцами в Старопромысловском районе Грозного 21 января 2000 года
Расплата за 1994-й. Как брали Грозный во вторую чеченскую
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете в подмосковной резиденции Горки
Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" назвал условие начала переговоров о закупках газа у России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния