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Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
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РИА Новости

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

14:02 31.12.2019 (обновлено: 16:49 31.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры
Купюры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК.
Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.
По словам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, доллар будет торговаться по 62-64 рубля в начале года. Однако, по мнению главы "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимира Потапова, в первом квартале он может снизиться до 61 рубля.
Во втором полугодии, по словам Орловой, рынок будет более чувствительным из-за выборов в США. Кроме того, многое зависит от перспективы отношений Вашингтона и Москвы. Поэтому эксперт прогнозирует стоимость доллара на уровне 65-70 рублей.
Главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец считает, что российские рынки привыкли к "небольшим движениям" по санкциям, поэтому не отреагирует на какие-либо изменения.
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Однако если торговая война США и Китая продолжится или будут введены новые санкции против России, то доллар может вырасти до 68-73 рублей, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В противном случае он останется стабильным на уровне 64-66 рублей.
Еще одним риском для рубля эксперты назвали снижение интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам. Кроме того, стоимость рубля будет зависеть и от цены на нефть. При ее стоимости 60 долларов за баррель курс будет держаться на уровне 64-66 рублей за доллар.
Однако не все эксперты сходятся во мнении, что названные риски существенны.
Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой считает, что перспективы у рубля при отсутствии внешних шоков благоприятные. Он допустил, что курс рубля будет находиться в районе 62,5-65 за доллар. Однако он может стать сильнее в начале 2020 года из-за благоприятной сезонности платежного баланса.
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Динамика курсов валютДмитрий ПолевойНаталия ОрловаРоссийский фонд прямых инвестицийРенессанс КапиталВТБСШААльфа-банкЭкономика
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