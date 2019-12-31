Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.

Еще одним риском для рубля эксперты назвали снижение интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам. Кроме того, стоимость рубля будет зависеть и от цены на нефть. При ее стоимости 60 долларов за баррель курс будет держаться на уровне 64-66 рублей за доллар.