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Ликвидация последствий обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске. 31 декабря 2018
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
2019-12-31T14:06+0300
https://ria.ru/20191231/1563047115.html
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
https://cdn25.img.ria.ru/images/154895/63/1548956350_0:192:1020:765_1036x0_80_0_0_a7fcca321f4e294556cd49afc8eb218b.jpg
РИА Новости

Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются

13:57 31.12.2019 (обновлено: 14:06 31.12.2019)
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© РИА Новости / Светлана ЗадераСитуация на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске
Ситуация на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске
© РИА Новости / Светлана Задера
Ситуация на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Магнитогорске Челябинской области 31 декабря 2018 года в 06.00 по местному времени (04.00 мск) произошел взрыв в жилом многоквартирном доме по адресу проспект Карла Маркса, 164. В результате обрушился один из подъездов здания. Из-под завалов извлекли тела 39 человек.
Парк на месте разрушенных подъездов дома в Магнитогорске
30 декабря 2019, 15:08Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
"Я же не следователь, и, соответственно, я вам не могу выносить каких-то обвинительных вердиктов и не могу делать каких-то экспертных заключений на этот счет. Я могу вам только напомнить, что вот эти вот слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после событий. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран. Мы об этом, кстати говоря, говорили. И установлено, откуда это вбрасывалось, как и кем. Эти слухи старательно разогревались, подогревались. Это такие попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии. В настоящее время кроме как слухами вот эту всю информацию назвать нельзя", - сказал Песков на просьбу прокомментировать заявления о том, что взрыв в Магнитогорске был терактом.
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Взрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеДмитрий ПесковМагнитогорскПроисшествия
Популярные комментарии
Слухи о том что у Пескова усы настоящие-бред! Они просто правду не позволяют сказать)
31 декабря 2019, 14:16
SSch.shurikov
8300014
Один из тамошних персонажей Боровой чуть ли не в тот же день "авторитетно" утверждал в Эхе, что "ни у кого уже нет сомнений, что это терракт". Так что делайте вывод сами...
31 декабря 2019, 14:35
Абуль-Фадль Аль-Мейдани
1300005
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