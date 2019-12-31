Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Магнитогорске Челябинской области 31 декабря 2018 года в 06.00 по местному времени (04.00 мск) произошел взрыв в жилом многоквартирном доме по адресу проспект Карла Маркса, 164. В результате обрушился один из подъездов здания. Из-под завалов извлекли тела 39 человек.
"Я же не следователь, и, соответственно, я вам не могу выносить каких-то обвинительных вердиктов и не могу делать каких-то экспертных заключений на этот счет. Я могу вам только напомнить, что вот эти вот слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после событий. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран. Мы об этом, кстати говоря, говорили. И установлено, откуда это вбрасывалось, как и кем. Эти слухи старательно разогревались, подогревались. Это такие попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии. В настоящее время кроме как слухами вот эту всю информацию назвать нельзя", - сказал Песков на просьбу прокомментировать заявления о том, что взрыв в Магнитогорске был терактом.