В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу

"Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности. Вы знаете, что вчера имела место весьма длительная и обстоятельная беседа президентов России и Белоруссии, обсуждались и вопросы интеграции, и в том числе вопросы газовые и нефтяные. Пока договоренности достигнуть не удалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли вероятность остановки транзита нефти через Белоруссию с 1 января.