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Союзное государство
2019-12-31T13:58+0300
https://ria.ru/20191231/1563047079.html
В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу
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РИА Новости

В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу

13:56 31.12.2019 (обновлено: 13:58 31.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Договоренность по поставкам российской нефти в Белоруссию пока не достигнута, однако преувеличивать риски и рассматривать апокалиптические сценарии не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности. Вы знаете, что вчера имела место весьма длительная и обстоятельная беседа президентов России и Белоруссии, обсуждались и вопросы интеграции, и в том числе вопросы газовые и нефтяные. Пока договоренности достигнуть не удалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли вероятность остановки транзита нефти через Белоруссию с 1 января.
Он напомнил, что президенты дали указания компаниям продолжить обсуждение по ценам.
"Пока не увенчалось успехом. Но вот такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", - подчеркнул Песков.
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Союзное государствоДмитрий ПесковБелоруссияРоссияЭкономика
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