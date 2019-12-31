В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Договоренность по поставкам российской нефти в Белоруссию пока не достигнута, однако преувеличивать риски и рассматривать апокалиптические сценарии не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности. Вы знаете, что вчера имела место весьма длительная и обстоятельная беседа президентов России и Белоруссии, обсуждались и вопросы интеграции, и в том числе вопросы газовые и нефтяные. Пока договоренности достигнуть не удалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли вероятность остановки транзита нефти через Белоруссию с 1 января.
Он напомнил, что президенты дали указания компаниям продолжить обсуждение по ценам.
"Пока не увенчалось успехом. Но вот такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", - подчеркнул Песков.