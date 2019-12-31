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Путин наградил посла в Венесуэле, Гаити и Доминикане орденом Почета
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РИА Новости

Путин наградил посла в Венесуэле, Гаити и Доминикане орденом Почета

13:53 31.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПосол России в Венесуэле Владимир Заемский
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский . Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле и по совместительству в Гаити и Доминикане Владимира Заемского орденом почета, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро наградил российского посла Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды, который вручается за выдающиеся заслуги и за деятельность, способствующую развитию страны.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Заемского Владимира Федоровича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Боливарианской республике Венесуэла и по совместительству в Республике Гаити и в Доминиканской Республике", - говорится в тексте документа.
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Владимир ЗаемскийВладимир ПутинДоминиканаГаитиВенесуэлаОбщество
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