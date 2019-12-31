Путин наградил посла в Венесуэле, Гаити и Доминикане орденом Почета

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Заемского Владимира Федоровича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Боливарианской республике Венесуэла и по совместительству в Республике Гаити и в Доминиканской Республике", - говорится в тексте документа.