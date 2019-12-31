Германия приветствует соглашение России и Украины о транзите газа

"Правительство ФРГ приветствует тот факт, что поздним вечером 30 декабря "Газпром", "Нафтогаз" и оператор ГТС Украины после многодневных переговоров в Вене договорились о новых соглашениях по транзиту российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Основой для соглашений стали достигнутые в Берлине 19 декабря 2019 года и в Минске 20 декабря 2019 года принципиальные договоренности о транзите с 2020 года", - говорится в заявлении.