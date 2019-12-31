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Германия приветствует соглашение России и Украины о транзите газа
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РИА Новости

Германия приветствует соглашение России и Украины о транзите газа

13:52 31.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие на газоизмерительной станции
Рабочие на газоизмерительной станции
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочие на газоизмерительной станции. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Правительство ФРГ приветствует достижение в Вене соглашения между Россией и Украиной о транзите газа с 1 января 2020 года, говорится в заявлении пресс-службы германского кабинета министров.
"Правительство ФРГ приветствует тот факт, что поздним вечером 30 декабря "Газпром", "Нафтогаз" и оператор ГТС Украины после многодневных переговоров в Вене договорились о новых соглашениях по транзиту российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Основой для соглашений стали достигнутые в Берлине 19 декабря 2019 года и в Минске 20 декабря 2019 года принципиальные договоренности о транзите с 2020 года", - говорится в заявлении.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
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Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.
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ГерманияРоссияУкраинаЭкономика
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