Путин наградил орденом Дружбы постоянного секретаря АН Франции

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы почетного постоянного секретаря Академии наук Франции Катрин Брешиньяк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом Дружбы Брешиньяк Катрин - почетного постоянного секретаря Академии наук Франции, гражданку Французской Республики", - говорится в документе.
Кроме того, орден Дружбы получил сопредседатель Генсовета международного союза неправительственных организаций "Ассамблеи народов Евразии", гражданин Франции Бернар Лозе.
Также этой награды удостоился директор московской автономной некоммерческой организации "Институт миграции и межнациональных отношений" Асламбек Паскачев.