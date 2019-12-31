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Путин наградил орденом Дружбы постоянного секретаря АН Франции
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РИА Новости

Путин наградил орденом Дружбы постоянного секретаря АН Франции

13:47 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы почетного постоянного секретаря Академии наук Франции Катрин Брешиньяк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом Дружбы Брешиньяк Катрин - почетного постоянного секретаря Академии наук Франции, гражданку Французской Республики", - говорится в документе.

Кроме того, орден Дружбы получил сопредседатель Генсовета международного союза неправительственных организаций "Ассамблеи народов Евразии", гражданин Франции Бернар Лозе.
Также этой награды удостоился директор московской автономной некоммерческой организации "Институт миграции и межнациональных отношений" Асламбек Паскачев.
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