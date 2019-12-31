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Россельхознадзор запретил ввоз из Китая продукции аквакультуры
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РИА Новости

Россельхознадзор запретил ввоз из Китая продукции аквакультуры

13:56 31.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФорель
Форель
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Форель. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 9 января вводит временные ограничения на ввоз в Россию продукции аквакультуры со всех предприятий Китая, соответствующий документ опубликован на сайте российского ведомства.
Ограничения затрагивают поставки в РФ аквакультурного осетра, форели, угря, тилапии, креветки (кроме ряда ее видов), а также содержащие данные виды гидробионтов замороженные смеси морепродуктов (морской коктейль).
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Китай - один из ведущих поставщиков рыбы и морепродуктов в Россию. По данным ФТС РФ, в 2018 году импорт мороженой рыбы из КНР составил 36,2 тысячи тонн (12% в общем объеме импорта, третье место после Фарерских островов и Чили), рыбного филе - 20,3 тысячи тонн (28,9%, первое место), ракообразных - 7,4 тысячи тонн (18%, третье место после Индии и Гренландии), моллюсков - 13,7 тысячи тонн (70%, первое место).
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РоссельхознадзорКитайРоссияЭкономика
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