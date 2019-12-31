Путин и Зеленский обсудили итоги переговоров по транзиту газа

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив в разговоре важность сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчёркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем", - говорится в сообщении.
Также президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.