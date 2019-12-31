Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T13:42+0300
https://ria.ru/20191231/1563046687.html
Путин и Зеленский обсудили итоги переговоров по транзиту газа
https://cdn24.img.ria.ru/images/151945/60/1519456009_0:67:2971:1738_1036x0_80_0_0_ee405fcbec29787bb966f513422684cf.jpg
РИА Новости

Путин и Зеленский обсудили итоги переговоров по транзиту газа

13:42 31.12.2019
723
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив в разговоре важность сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчёркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем", - говорится в сообщении.
Газодобывающее предприятие на Украине
Вчера, 10:33
Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом
Также президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.
23311120
Обсудить 1
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвропаРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Путин и Зеленский обсудили обмен пленными между Киевом и Донбассом
Рабочие на газоизмерительной станции
Германия приветствует соглашение России и Украины о транзите газа
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Строительство трубопровода Северный поток - 2
"Северный поток — 2" хоть с опозданием, но запустят, заявил Песков
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
Московский Кремль
В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал подписание контракта о транзите газа
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" назвал условие начала переговоров о закупках газа у России
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где произошли столкновения оппозиции и сотрудников милиции
Экс-бойцы "Беркута" рассказали, кто виновен в гибели людей на Майдане
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Газодобывающее предприятие на Украине
Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния