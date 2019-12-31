Путин и Зеленский обсудили итоги переговоров по транзиту газа

"Подчёркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем", - говорится в сообщении.